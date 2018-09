Serie A: Parma-Empoli 1-0

Parma (4-3-3): Sepe 6.5, Iacoponi 6.5, Alves 6, Gagliolo 6.5, Dimarco 5.5 (1′ st Gobbi 6), Rigoni 6.5, Stulac 6, Barillà 6.5, Siligardi 6, Ceravolo 5.5 (25’st Gazzola sv), Gervinho 6.5 (5’st Di Gaudio 6). (1 Frattali, 56 Bagheria, 95 Bastoni, 7 Da Cruz, 8 Deiola, 10 Ciciretti, 77 Biabiany, 93 Sprocati) All.: D’Aversa 6.5. Empoli (4-3-1-2): Terracciano 5.5, Di Lorenzo 6, Silvestre 5.5, Maietta 5.5, Veseli 5.5, Bennacer 6 (42′ st La Gumina sv), Rasmussen 6, Krunic 5.5 (25′ st Traoré sv), Zajc 6, Caputo 5, Mraz 5.5 (14′ st Mchedlidze 5). (1 Provedel, 99 Fulignati, 4 Brighi, 17 Lollo, 19 Jakupovic, 27 Untersee, 28 Capezzi, 29 Marcjanik, 48 Ucan) All.: Andreazzoli 6. Arbitro: Pairetto di Nichelino 6. Reti: nel pt 32′ Gervinho. Angoli: 13 a 2 per l’Empoli. Recupero: 0′ e 3′. Ammoniti: Rasmussen, Di Lorenzo, Dimarco, Barillà e Traoré per gioco scorretto. Var: 1.

Spettatori: 14.584, di cui abbonati 12.959, per un incasso di euro 153.698. ** I GOL ** – 32′ pt: il Parma conquista sulla propria trequarti il pallone, Barillà di prima intenzione serve in area Gervinho che, da destra, infila Terracciano sul primo palo.

ANSA | 30-09-2018 20:42