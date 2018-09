Serie A: Parma-Juventus 1-2

Al Tardini Juventus batte Parma 2-1 (1-1). Parma (4-3-3): Sepe 5, Iacoponi 5, Alves 5.5, Gagliolo 5.5, Gobbi 6, Rigoni 5.5 (15’st Deiola 5), Stulac 6.5, Barillà 6, Gervinho 7 (15’st Da Cruz 5), Inglese 6, Di Gaudio 6 (35’st Ceravolo sv) (1 Frattali, 56 Bagheria, 3 Dimarco, 13 Sierralta, 23 Gazzola, 93 Sprocati) All. D’Aversa 6. Juventus (4-3-3): Szczesny 5.5, Cuadrado 6, Bonucci 6, Chiellini 5.5, Alex Sandro 6, Khedira 5 (35’st Dybala sv), Pjanic 6 (28’st Can sv), Matuidi 6.5, Bernardeschi 5.5 (10’st Douglas Costa 6.5), Mandzukic 7, Ronaldo 5.5 (21 Pinsoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 15 Barzagli, 18 Kean, 20 Cancelo, 23 Can, 24 Rugani, 30 Bentancur) All.Allegri 6 Arbitro: Doveri di Roma 6. Reti: nel pt: 2′ Mandzukic, 33′ Gervinho. Nel st: 13′ Matuidi Angoli: 6 a 4 per la Juventus.

Recupero: 2′ e 4′. Ammoniti: Pjanic, Rigoni e Cuadrado per gioco scorretto, Bernardeschi per simulazione. Var: 0 Spettatori: 20.814, di cui abbonati 12.709, per un incasso di euro 452.924. ** I GOL: – 2’pt: Cuadrado mette un cross dalla destra al limite dell’area piccola, Mandzukic colpisce di testa ma incontra sulla traiettoria Iacoponi, la palla si ferma pochi centimetri più avanti e l’attaccante juventino, senza che nessuno del Parma intervenga, tocca in rete. – 33’pt: Gobbi crossa in area piccola dalla sinistra, Inglese sfiora sul primo palo ed allunga e Gervinho, dopo il mancato intervento di Szczesny e Chiellini, devia di ginocchio in rete. – 13’st: Alex Sandro tocca in area per Mandzukic, tacco per Matuidi che di potenza mette in rete da posizione defilata.A

ANSA | 01-09-2018 23:08