Serie A, Parma-Juventus: probabili formazioni

Sabato sera, al Tardini, va in scena Parma-Juventus. Per i bianconeri, reduci dal pareggio interno con l’Atalanta, obbligatoria la vittoria per non perdere contatto con le prime della classe. Pirlo alle prese con il ballottaggio Morata-Dybala

PARMA-JUVENTUS – PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh; Gervinho, Inglese. All. Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

OMNISPORT | 18-12-2020 09:30