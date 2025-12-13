Pagelle Parma-Lazio 0-1: follia Zaccagni-Basic due rossi diretti, Noslin fa vincere i biancocelesti in nove

I top e flop: Noslin salva Sarri dalle follie di Zaccagni e Basic che vengono espulsi per due episodi violenti in campo. Vittoria eroica dei biancocelesti in nove

Il rosso di Zaccagni al 42′, la vendetta di Basic su Estevez e la beffa nel finale di Noslin. La Lazio in nove contro il Parma fa il colpaccio, per 1-0, al Tardini a 10′ dallo scadere. Duelli all’ultimo sangue, contrasti da far saltare i legamenti, due rossi diretti e vendette ad personam in campo: è questo l’augurio di ‘Buon Natale’ per le squadre di Sarri e Cuesta. Tanta violenza, poco gioco, un recupero extralarge ed una gara ricca di episodi da moviola. Si parte con l’espulsione (dubbia) del numero 10 biancoceleste che a pochi minuti dalla fine del primo tempo entra con una scivolata sulle gambe di Estevez. Si chiude il primo tempo ma non si placano gli animi nella seconda metà di gara: dopo alcuni contrasti e dure proteste, esplode Basic al 77′ che con una gomitata stende Estevez. Non basta ai ducali un Pellegrino sempre più maturo e pericoloso in area: la beffa per il Parma arriva con Noslin che sfrutta un errore difensivo e fa 1-0. I biancocelesti vincono in trasferta dopo 75 giorni e salgono all’ottavo posto a quota 22; gli emiliani, invece, rischiano grosso con il 17° posto a quota 14 in Serie A.

Parma-Lazio, la chiave tattica

Parma in campo con il 4-3-2-1. Cuesta punta ancora su Pellegrino da prima punta, Oristanio e Benedyczak alle sue spalle. Estevez agisce da perno di centrocampo.

Lazio in campo, invece, con il 4-3-3. Sarri schiera il tridente Cancellieri – Taty Castellanos – Zaccagni, in regia Cataldi, in difesa Marusic a destra, Pellegrini sulla sinistra.

Durante il primo tempo gli emiliani si schierano con un 4-4-2 molto chiuso, in fase di non possesso, con Oristanio a sinistra per tamponare le corse di Marusic. Dal 42′ in poi, i biancocelesti con l’espulsione di Zaccagni sono costretti a cambiare completamente assetto tattico: Sarri schiera la Lazio con un 4-4-1 di contenimento con Castellanos avanti unica punta a pressare.

Zaccagni-Basic: due rosso diretti e guerra in campo

Gara dagli animi infuocati. Sia nel primo tempo che nel secondo Parma e Lazio hanno scatenato l’inferno in campo: si parte dal 42′ con l’espulsione immediata di Zaccagni. Il numero 10 biancoceleste entra in scivolata con piede alto a martello su Estevez del Parma, giusta la sanzione dell’arbitro Marchetti.

Nel secondo tempo tocca a Cancellieri protestare: l’esterno destro della Lazio riceve un duro contrasto da Valenti ma l’arbitro lascia continuare il gioco senza assegnare sanzioni. Al 66′, invece, è Bernabé che cade in area: Pellegrini, infuriato, corre verso l’esterno del Parma e lo spinge a rialzarsi con modi bruschi.

Al 76′ altro episodio da moviola che porta al secondo rosso diretto della Lazio: Basic reagisce ad un contatto di Estevez e con una gomitata lo stende.

I top e flop del Parma

Pellegrino 6.5. Abile in fase offensiva nei dribbling e nelle conclusioni verso la porta, gli manca solo il gol.

Abile in fase offensiva nei dribbling e nelle conclusioni verso la porta, gli manca solo il gol. Bernabé 6. Si infiamma a sprazzi, non sempre è nel vivo del gioco ma offre spunti interessanti nel corso della gara.

Si infiamma a sprazzi, non sempre è nel vivo del gioco ma offre spunti interessanti nel corso della gara. Estevez 6. Al 42′ subisce un fallaccio da Zaccagni che si becca il rosso diretto.

Al 42′ subisce un fallaccio da Zaccagni che si becca il rosso diretto. Valenti 4.5. Nel finale commette un errore difensivo che consente a Noslin da segnare la rete del vantaggio.

I top e flop della Lazio

Noslin 7. Dribbla tutti in area nel finale, sfrutta un errore di Valenti e porta i biancocelesti in vantaggio all’81’.

Dribbla tutti in area nel finale, sfrutta un errore di Valenti e porta i biancocelesti in vantaggio all’81’. Provedel 6.5. Si esalta nel finale con una parata incredibile su tiro dalla distanza.

Si esalta nel finale con una parata incredibile su tiro dalla distanza. Zaccagni 4.5. Follia al ridosso della fine del primo tempo: al 42′ entra in scivolata su Estevez con piede alto a martello. Rosso diretto senza indugi di Marchetti.

Follia al ridosso della fine del primo tempo: al 42′ entra in scivolata su Estevez con piede alto a martello. Rosso diretto senza indugi di Marchetti. Basic 4.5. Reagisce in modo spropositato su Estevez e con una gomitata stende l’avversario.

