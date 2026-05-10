Parma-Roma 2-3, pagelle: Rensch al 94' e Malen al 100' fanno risorgere Gasp, rimonta da Champions, beffato Cuesta

I top e flop: Malen sblocca la gara ma dopo la rete sbaglia tutto sotto rete. Palo di Soulé, pareggio in extremis di Rensch. A Cuesta non bastano Strefezza e Keita

Sotto 2-1, al 93′, la Roma fa un miracolo a Parma: rimonta nel recupero extra large e vittoria per 3-2 dopo aver visto i fantasmi e la zona Champions sfumata. Un rigore fischiato col Var e realizzato da Malen al 100′ lascia aperte le porte dell’Europa alla Roma ma che paura e che partita. La dodicesima rete stagionale dell’olandese, al 22′ del primo tempo su assist di Dybala che ha giocato per tutti i 90′, aveva illuso i giallorossi di una possibile passeggiata ma la reazione dei ducali è stata veemente. Con la salvezza in tasca da tempo Cuesta scioglie i suoi e si vede un Parma bello, veloce e aggressivo che a inizio ripresa porta al pari di Strefezza. La Roma va in bambola, si aprono spazi per i contropiede dei locali e ci sarebbe anche il gol del sorpasso con Pellegrino, appena entrato, ma Chiffi ravvede un fuorigioco attivo di Troilo e annulla.

La squadra di Gasperini si risveglia solo nei 20′ finali e prende d’assedio l’area di Suzuki ma sbaglia troppo sotto porta, con Malen e Pisilli, ma a pochi minuti dal 90′ arriva il gol del sorpasso con la rasoiata di destro di Keita che gonfia la rete e fa esplodere il Tardini. Minuti finali al cardiopalma, altre palle gol sprecate ma al 94′ ecco il pari di Rensch, tra le proteste per un presunto mani di Mancini. Nuove polemiche prima del fischio finale per un fallo di Britschgi su Rensch. L’arbitro viene richiamato all’on field review e assegna il rigore. Dal dischetto segna Malen e manda la Roma in Paradiso. La Champions è ancora possibile.

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Parma-Roma, la chiave tattica

Parma in campo con il 3-5-2. Cuesta è senza Bernabé, che viene sostituito da Ordonez; Strefezza-Elphege coppia d’attacco con Pellegrino in panchina, Delprato e Valeri sulle corsie laterali. Gasperini, invece, conferma 10/11 dello schieramento che ha battuto la Viola: Malen terminale offensivo, Soulé-Dybala trequartisti con Pisilli che si accomoda in panchina. I giallorossi confermano il 3-4-2-1 e riescono a giocare tra le linee in fase offensiva per poi trovare spunti in profondità nel corso del primo tempo.

Nella seconda metà di gioco il Parma sale maggiormente con il suo baricentro e costringe la Roma ad arretrare in fase di costruzione di manovra. La squadra di Cuesta attua il pressing alto e manda i giallorossi in crisi, spenti sul piano fisico e del ritmo di gioco. Tramite questa mossa tattica, il tecnico del Parma ribalta la seconda metà di gioco con Pellegrino neoentrato che crea numerose occasioni gol.

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El Shaarawy dà forfait all’ultimo minuto

Pochi minuti prima di Parma-Roma a dare forfait è stato Stephan El Shaarawy. L’esterno giallorosso, già dolorante per un fastidio muscolare all’adduttore, ha preferito non prendere parte al match. Il tecnico della Roma, Gasperini, ha preferito dunque mandarlo in tribuna per evitare ulteriori complicazioni.

I top e flop del Parma

Troilo 4.5. Al 22′ si sgancia in modo insensato dalla linea difensiva salendo fino a centrocampo e mandando in cortocircuito un possibile contropiede. Il buco lasciato al centro della difesa è ben sfruttato da Malen che realizza la rete del vantaggio.

Al 22′ si sgancia in modo insensato dalla linea difensiva salendo fino a centrocampo e mandando in cortocircuito un possibile contropiede. Il buco lasciato al centro della difesa è ben sfruttato da Malen che realizza la rete del vantaggio. Circati 5. Al 22′ si fa sfuggire Malen che tutto solo si infila in profondità e sblocca la gara.

Al 22′ si fa sfuggire Malen che tutto solo si infila in profondità e sblocca la gara. Del Prato 5.5. Confusionario in alcune letture difensive.

Confusionario in alcune letture difensive. Pellegrino 6.5. Entra al 52′ e segna di testa dopo soli 2′ ma è tutto fermo per fallo in attacco.

Entra al 52′ e segna di testa dopo soli 2′ ma è tutto fermo per fallo in attacco. Strefezza 7. Ad inizio ripresa pareggia i conti con un tiro ad incrociare sul secondo palo. Esce per infortunio, zoppicando, al 52′.

Ad inizio ripresa pareggia i conti con un tiro ad incrociare sul secondo palo. Esce per infortunio, zoppicando, al 52′. Keita 7. All’86’ si destreggia in area con finte e piazza un destro angolato sul primo palo per il 2-1.

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I top e flop della Roma

Malen 7.5. 12° centro da gennaio. Sblocca la gara grazie ad un assist in profondità che lo manda a tu per tu con Suzuki. Al 9′ era riuscito a segnare ma è stato tutto annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo resta attivo in fase offensiva ma spreca due occasioni nitide. Segna il rigore decisivo al 100′.

12° centro da gennaio. Sblocca la gara grazie ad un assist in profondità che lo manda a tu per tu con Suzuki. Al 9′ era riuscito a segnare ma è stato tutto annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo resta attivo in fase offensiva ma spreca due occasioni nitide. Segna il rigore decisivo al 100′. Dybala 6.5. Assist per Malen al 22′, abile a fornire palloni interessanti ai compagni in fase offensiva.

Assist per Malen al 22′, abile a fornire palloni interessanti ai compagni in fase offensiva. Soulé 6.5. Tenta molti inserimenti in area in quanto Gasperini gli chiede di attaccare l’area piccola. Colpisce un palo su colpo di testa da distanza ravvicinata.

Tenta molti inserimenti in area in quanto Gasperini gli chiede di attaccare l’area piccola. Colpisce un palo su colpo di testa da distanza ravvicinata. N’Dicka 5.5. Al 35′ commette una leggerezza con un retropassaggio che mette in difficoltà Svilar ma Strefezza di pochissimo non pareggia i conti.

Al 35′ commette una leggerezza con un retropassaggio che mette in difficoltà Svilar ma Strefezza di pochissimo non pareggia i conti. Hermoso 5. Esce in ritardo su Strefezza in occasione del pareggio avversario al 46′. Esce al 52′, Ghilardi al suo posto.

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