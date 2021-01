Serie A, Parma-Torino: le probabili formazioni

Quintultima e ultima della classifica di fronte alle 15 di domenica al ‘Tardini’. Parma-Torino sembra già un confronto diretto per la salvezza tra due squadre divise da quattro punti e alle prese con un momento difficile, in particolare i crociati reduci dal ko contro il Crotone che ha chiuso il 2020, mentre i granata sono stati ripresi al 93′ dal Napoli.

Assenza pesante per gli emiliani quella di Gervinho, che sarà rimpiazzato da Karamoh: probabile assetto spregiudicato con Brunetta trequartista.

Tanti dubbi invece per Giampaolo, che potrebbe optare per un centrocampista offensivo come Lukic come partner di Belotti e che va verso la conferma della difesa a tre.

Parma-Torino, le probabili formazioni.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Cyprien, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Karamoh. All.: Liverani.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Verdi, Belotti. All.: Giampaolo.

OMNISPORT | 02-01-2021 12:21