Serie A: Parma-Udinese 2-2

Parma-Udinese 2-2 (1-0).

PARMA (4-3-3): Sepe 6, Iacoponi 5, Alves 5, Gagliolo 5.5, Gobbi 5.5, Grassi 6.5 (21′ st Rigoni 5.5), Stulac 5.5, Barillà 6, Siligardi 6.5 (34’st Biabiany sv), Inglese 6.5 (25’st Ceravolo sv), Di Gaudio 7 (1 Frattali, 56 Bagheria, 3 Dimarco, 7 Da Cruz, 8 Deiola, 93 Sprocati). All. D’Aversa 6.

UDINESE (4-3-3): Scuffet 5, Larsen 6, Troost-Ekong 5.5, Nuytinck 5, Samir 6, Mandragora 6, Fofana 6.5, Machis 6.5 (35’st Pussetto sv), Barak 6 (19′ st Teodorczyk 6), De Paul 6.5 (42′ st Behrami sv), Lasagna 5 (40 Gasparini, 88 Nicolas, 2 Wague, 4 Opoku, 7 Pezzella, 9 Vizeu, 18, Ter Avest, 21 Pontisso). All.Velazquez 6.

Arbitro: Calvarese di Teramo 6.

Reti: nel pt 43′ Inglese, nel st 14′ Barillà, 20′ De Paul (rig), 23′ Fofana.

Angoli: 5 a 4 per l’Udinese.

Recupero: 0 e 4′.

Ammoniti: Lasagna, Gobbi e Iacoponi per gioco scorretto.

Fofana per comportamento non regolamentare.

Var: 1.

Spettatori: 13.141, di cui abbonati 11.496, per un incasso di 156.090 euro.

** I GOL:

– 43′ pt: Di Gaudio dal limite tocca in area centralmente per Inglese, l’ex attaccante del Chievo controlla e di sinistro infila nell’angolino alla sinistra di Scuffet.

– 14′ st: cross basso dalla sinistra di Siligardi, Scuffet anticipa Inglese ma non trattiene e Barillà, più veloce della difesa friulana, intercetta e mette in rete.

– 20′ st: con l’ausilio della Var l’arbitro Calvarese concede un calcio di rigore all’Udinese. Dal dischetto il fantasista argentino De Paul non sbaglia.

– 23′ st: De Paul tocca al centro per Samir, immediato passaggio in area piccola per Fofana che insacca il 2-2 finale.

ANSA | 19-08-2018 22:38