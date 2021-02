Serie A, Parma-Udinese: probabili formazioni

La domenica della 23a giornata di Serie A si aprirà alle 12.30 con Parma-Udinese.

Per gli emiliani sarà una sfida dal sapore di ultima spiaggia alla luce anche della vittoria del Torino sul Cagliari nell’anticipo del venerdì, per i friulani quasi un match-point per allontanarsi dalle zone pericolose.

D’Aversa recupera Bruno Alves in difesa e rilancia Brugman in regia. Ancora indisponibile Pellè. Dall’altra parte Gotti medita sul partner d’attacco di Llorente, vista l’assenza di Deulofeu: possibile l’avanzamento di Pereyra, Okaka l’alternativa.

Parma-Udinese, le probabili formazioni.

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. All.: Gotti.

OMNISPORT | 20-02-2021 11:35