Pisa-Inter 0-2 pagelle: il vero Lautaro è tornato, Pio Esposito decisivo. Chivu cambia tutto e vince

Lautaro va in doppia cifra con le reti segnate in stagione, assist di Pio Esposito e Barella. Bene Zielinski che cambia la gara. Errore di Canestrelli

E’ tornato il Toro Lautaro. Quello vero. Dopo settimane di polemiche e musi lunghi, dopo due sostituzioni di fila ecco la doppietta dell’attaccante argentino che gela l’Arena Garibaldi e stende il Pisa che, fino al 70′, aveva resistito con onore e merito. Chivu cambia tutto dopo un primo tempo scialbo: dentro Zielinski, al posto di Sucic, e fuori Thuram dal 67′. Al posto dell’attaccante francese entra il 20enne italiano che, dopo soli due minuti, in contropiede vede Lautaro in area e gli serve l’assist che apre le marcature. Il toro argentino di sinistro batte Scuffet con un tiro meraviglioso sotto la traversa. Ma non finisce qui per l’Inter: Lautaro raddoppia, questa volta grazie ad un cross rasoterra di Barella che lo coglie tutto libero sul secondo palo. Per il Toro la doppietta odierna gli vale già la doppia cifra in stagione. I nerazzurri salgono al terzo posto a quota 27, in attesa di Roma-Napoli, e lasciano la squadra di Gilardino al terzultimo posto a quota 10 punti in Serie A.

Pisa-Inter, la chiave tattica

Squadre in campo a specchio con il 3-5-2. Tra le scelte di Gilardino ci sono in avanti Nzola e Meister, Tramoni in panchina. Aebischer, Marin e Piccinini in mediana, Touré e Angori sulle fasce. Albiol guida la difesa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Chivu vedono in attacco il tandem Lautaro Martinez-Thuram, out Bonny. Calhanoglu in regia, Barella e Sucic ai suoi lati. Spazio a Luis Henrique sulla destra.

L’Inter, portando tanti uomini in avanti in fase offensiva, corre più volte il rischio di subire contropiede da parte degli attaccanti del Pisa che trovano buchi e spazi a centrocampo e tra le linee difensive avversarie.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Pisa-Inter

Le sostituzioni di Chivu decidono la gara

Prima Zielinski al 46′ del secondo tempo, poi Pio Esposito dal 67′. Le mosse tattiche di Chivu decidono la sfida bloccata contro il Pisa: il polacco partecipa all’azione del contropiede e fornisce un passaggio in profondità per Pio Esposito, subentrato da soli due minuti al posto di Thuram. Lo stesso attaccante italiano 20enne serve l’assist decisivo per Lautaro con un passaggio di sinistro verso il centro dell’area. Lautaro viene sostituito anche stavolta nel finale ma nessuna protesta con Chivu che va in panchina ad abbracciarlo.

Clicca qui per le statistiche di Pisa-Inter

I top e flop del Pisa

Albiol 6. Guida la difesa ma subisce un’ammonizione al 60′ per rimediare ad un disimpegno errato.

Guida la difesa ma subisce un’ammonizione al 60′ per rimediare ad un disimpegno errato. Nzola 6. Scatenato in avanti, bene nei dribbling ed abile nelle aperture di gioco. Al 62′ non sfrutta un contropiede che lo vede lanciato sotto rete: sfiora il palo con un sinistro rasoterra verso il palo opposto.

Scatenato in avanti, bene nei dribbling ed abile nelle aperture di gioco. Al 62′ non sfrutta un contropiede che lo vede lanciato sotto rete: sfiora il palo con un sinistro rasoterra verso il palo opposto. Meister 6. Si infiamma nella seconda metà di gioco.

Si infiamma nella seconda metà di gioco. Aebischer 5.5. Si fa intercettare da Pio Esposito durante un tentativo di rinvio ma perde palla e da lì scaturisce l’occasione gol dell’Inter.

Si fa intercettare da Pio Esposito durante un tentativo di rinvio ma perde palla e da lì scaturisce l’occasione gol dell’Inter. Canestrelli 5. Non chiude lo spazio in area su Lautaro in occasione del vantaggio dell’Inter al 69′.

Clicca qui per le ultime news sul Pisa

I top e flop dell’Inter

Sommer 6. Nessun intervento decisivo, abile nel gestire la difesa e nei rinvii lunghi.

Nessun intervento decisivo, abile nel gestire la difesa e nei rinvii lunghi. Akanji 6. Cala nel secondo tempo, attende nei contropiede avversari per evitare gli uno contro uno.

Cala nel secondo tempo, attende nei contropiede avversari per evitare gli uno contro uno. Acerbi 6. Partita di resistenza, resta guardingo nell’affrontare i contropiede avversari. Ammonito . Bisseck 6 (dal 67′).

Partita di resistenza, resta guardingo nell’affrontare i contropiede avversari. Ammonito Bastoni 6. Si alza molto in fase di spinta, gara di ordinaria amministrazione. Abile nei contrasti.

Si alza molto in fase di spinta, gara di ordinaria amministrazione. Abile nei contrasti. Henrique 5.5. Delude nei duelli con Angori e Canestrelli. Diouf 6 (dal 67′).

Delude nei duelli con Angori e Canestrelli. Barella 7. Crea il maggior numero di occasioni (4) nella partita ma non si rende decisivo in fase di finalizzazione. Assist per Lautaro.

Crea il maggior numero di occasioni (4) nella partita ma non si rende decisivo in fase di finalizzazione. Assist per Lautaro. Calhanoglu 6.5. Imbattibile nei contrasti: ne completa ben 67 nella partita.

Imbattibile nei contrasti: ne completa ben 67 nella partita. Sucic 5.5. Poco preciso nei passaggi e nei tiri lunghi. Zielinski 6.5 (dal 46′ 2T). Partecipa al contropiede da cui scaturisce il vantaggio con gol di Lautaro.

Poco preciso nei passaggi e nei tiri lunghi. Partecipa al contropiede da cui scaturisce il vantaggio con gol di Lautaro. Dimarco 5.5. Arranca sul piano del ritmo di gioco, pulito nei passaggi in profondità ma poco decisivo nei cross che tenta.

Arranca sul piano del ritmo di gioco, pulito nei passaggi in profondità ma poco decisivo nei cross che tenta. Thuram 5.5. Energico nel primo tempo quando corre in profondità ma deludente in fase offensiva. Pio Esposito 7. (dal 67′). Fa assist per Lautaro in contropiede sfruttando una leggerezza difensiva avversaria.

Energico nel primo tempo quando corre in profondità ma deludente in fase offensiva. Fa assist per Lautaro in contropiede sfruttando una leggerezza difensiva avversaria. Lautaro Martinez 7.5. Sblocca la gara al 69′: sfrutta una leggerezza difensiva del Pisa, attacca il centro dell’area e di sinistro batte Scuffet con un tiro sotto la traversa. Chiude la gara con una doppietta.

Clicca qui per le ultime news sull’Inter