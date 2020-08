Serie A, positivo un giocatore del Benevento

Ancora un caso di Coronavirus in Serie A. Dopo Torino, Napoli, Roma e Cagliari tocca anche al neo-promosso Benevento fare i conti con la pandemia in atto.

La società infatti ha comunicato la positività al Covid di un giocatore del gruppo squadra, il cui nome non è stato reso noto. “Il Benevento Calcio comunica che nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali”.

La squadra di Pippo Inzaghi, promossa con parecchie giornate di anticipo dopo aver dominato l’ultimo campionato di Serie B, è in ritiro da pochi giorni per preparare la prossima stagione.

