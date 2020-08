Serie A: presentazione calendario il 2 settembre

Prende forma la prossima Serie A, con la stagione scorsa che si è conclusa meno di un mese fa. Primo passo decisivo per il nuovo campionato è ovviamente il sorteggio del calendario. Oggi la Lega ha comunicato la data ufficiale del sorteggio.​ “Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 sarà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A”.

La nuova Serie A aspetta quindi di conoscere la prima giornata di campionato in programma per il weekend del 19/20 settembre. Ma anche tutti gli altri accoppiamenti ovviamente.

Ricordiamo che il campionato parte tra circa 20 giorni e ancora ci sono squadre, come l’Inter che ha finito la stagione molto tardi, che non ha nemmeno cominciato la preparazione.

Si assisterà sicuramente ad un altro campionato anomalo, come successo già nella seconda parte di quello finito.

OMNISPORT | 28-08-2020 16:54