Serie A, le partite di oggi: dove vedere Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta

La 12ª giornata di Serie A si apre con una classifica cortissima nelle zone alte e sempre più tesa in quelle basse, con l’Inter e la Roma appaiate in vetta e un gruppetto di inseguitrici pronte ad approfittare di ogni passo falso. Dietro, la lotta salvezza si accende con distacchi minimi e molte squadre obbligate a fare punti per non essere risucchiate nei bassifondi. Il turno, distribuito su tre giorni, propone sfide decisive per gli equilibri del campionato e un derby, quello di Milano, che può cambiare volto alla corsa scudetto. Tra scontri diretti, big match e squadre in cerca di riscatto, il fine settimana si preannuncia ricco di tensione, occasioni e possibili sorprese.
- La classifica prima della 12ª giornata
- Serie A, il programma della 12ª giornata
- Le partite di oggi 22 novembre
- Le partite di domani 23 novembre
- Le partite di lunedì 24 novembre
La classifica prima della 12ª giornata
|Pos
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Inter
|24
|11
|2
|Roma
|24
|11
|3
|Milan
|22
|11
|4
|Napoli
|22
|11
|5
|Bologna
|21
|11
|6
|Juventus
|19
|11
|7
|Como
|18
|11
|8
|Sassuolo
|16
|11
|9
|Lazio
|15
|11
|10
|Udinese
|15
|11
|11
|Cremonese
|14
|11
|12
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|13
|11
|14
|Cagliari
|10
|11
|15
|Lecce
|10
|11
|16
|Pisa
|9
|11
|17
|Parma
|8
|11
|18
|Genoa
|7
|11
|19
|Hellas Verona
|6
|11
|20
|Fiorentina
|5
|11
Serie A, il programma della 12ª giornata
|Cagliari-Genoa
|22 novembre
|ore 15.00
|DAZN
|Udinese-Bologna
|22 novembre
|ore 15.00
|DAZN
|Fiorentina-Juventus
|22 novembre
|ore 18.00
|DAZN
|Napoli-Atalanta
|22 novembre
|ore 20.45
|DAZN/SKY/NOW
|Verona-Parma
|23 novembre
|ore 12.30
|DAZN
|Cremonese-Roma
|23 novembre
|ore 15.00
|DAZN
|Lazio-Lecce
|23 novembre
|ore 18.00
|DAZN/SKY/NOW
|Inter-Milan
|23 novembre
|ore 20.45
|DAZN
|Torino-Como
|24 novembre
|ore 18.30
|DAZN/SKY/NOW
|Sassuolo-Pisa
|24 novembre
|ore 20.45
|DAZN
Le partite di oggi 22 novembre
Il confronto tra Cagliari e Genoa assume toni delicati, con i sardi che cercano punti per risalire la classifica e il Grifone determinato a non scivolare in una crisi. Allo stesso modo, l’Udinese tenta di consolidarsi mentre il Bologna , che vuole confermare il proprio posizionamento di alta classifica. La partita tra Fiorentina e Juventus è segnata da un’altra pressione: la viola non ha ancora vinto in campionato, e la Vecchia Signora scende in campo con l’obiettivo di tornare al successo e scrollarsi di dosso il peso degli ultimi risultati, sotto la nuova guida di Spalletti. Infine, Napoli-Atalanta è uno degli appuntamenti più attesi: i partenopei hanno bisogno di riaffermare se stessi dopo qualche passaggio a vuoto; dall’altra parte, la Dea vive una fase di rilancio con il neo allenatore Raffaele Palladino, chiamato a imprimere una nuova direzione dopo l’esonero di Juric.
Le partite di domani 23 novembre
Verona-Parma rappresenta uno scontro diretto tra due squadre in difficoltà, dove l’Hellas cerca punti salvezza e i ducali vogliono invertire la rotta dopo un avvio difficile. In contemporanea, la Cremonese ospita la Roma, un’occasione d’oro per i grigiorossi di sorprendere e per i giallorossi di consolidare il comando: i ragazzi di Gasperini, finora solidi, non vogliono lasciare terreno. Sul fronte della retroguardia, la Lazio affronta il Lecce, con i biancocelesti che puntano a rilanciare il proprio cammino dopo alti e bassi.
Ma è il big match della giornata a catturare tutte le attenzioni: Inter-Milan, il derby meneghino. Un appuntamento che va oltre i tre punti: i nerazzurri, al vertice della classifica, vogliono mantenere il passo nella corsa scudetto, mentre il Diavolo, sempre nel tritacarne della competizione per il titolo, vede non solo la possibilità di sorpasso ma anche di affermare il proprio orgoglio cittadino. In una partita dove tensioni, rivalità storica e ambizioni di vertice si intrecciano, ogni dettaglio – un errore difensivo, un lampo offensivo – può fare la differenza e decidere non solo la partita, ma il destino della stagione per entrambe le formazioni.
Le partite di lunedì 24 novembre
In Torino-Como, i granata cercano stabilità dopo il pari nel derby contro la Juve, mentre i ragazzi di Fabregas, una delle sorprese della stagione, punta a confermare la propria presenza a ridosso della zona Europa. A Reggio Emilia, Sassuolo-Pisa è una sfida che pesa in zona salvezza, anche se i neroverdi sono lontani dai rischi. La squadra di Gilardino non perde da cinque giornate e vuole continuare a mantenere vivo il trend.
