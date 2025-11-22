Serie A, le partite di oggi: dove vedere Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta

Una giornata divisa tra sfide salvezza, scontri d’alta quota e un derby che può ridisegnare la corsa scudetto: il programma completo della 12sima di A

La 12ª giornata di Serie A si apre con una classifica cortissima nelle zone alte e sempre più tesa in quelle basse, con l’Inter e la Roma appaiate in vetta e un gruppetto di inseguitrici pronte ad approfittare di ogni passo falso. Dietro, la lotta salvezza si accende con distacchi minimi e molte squadre obbligate a fare punti per non essere risucchiate nei bassifondi. Il turno, distribuito su tre giorni, propone sfide decisive per gli equilibri del campionato e un derby, quello di Milano, che può cambiare volto alla corsa scudetto. Tra scontri diretti, big match e squadre in cerca di riscatto, il fine settimana si preannuncia ricco di tensione, occasioni e possibili sorprese.

La classifica prima della 12ª giornata

Pos Squadra Punti PG 1 Inter 24 11 2 Roma 24 11 3 Milan 22 11 4 Napoli 22 11 5 Bologna 21 11 6 Juventus 19 11 7 Como 18 11 8 Sassuolo 16 11 9 Lazio 15 11 10 Udinese 15 11 11 Cremonese 14 11 12 Torino 14 11 13 Atalanta 13 11 14 Cagliari 10 11 15 Lecce 10 11 16 Pisa 9 11 17 Parma 8 11 18 Genoa 7 11 19 Hellas Verona 6 11 20 Fiorentina 5 11

Serie A, il programma della 12ª giornata

Cagliari-Genoa 22 novembre ore 15.00 DAZN Udinese-Bologna 22 novembre ore 15.00 DAZN Fiorentina-Juventus 22 novembre ore 18.00 DAZN Napoli-Atalanta 22 novembre ore 20.45 DAZN/SKY/NOW Verona-Parma 23 novembre ore 12.30 DAZN Cremonese-Roma 23 novembre ore 15.00 DAZN Lazio-Lecce 23 novembre ore 18.00 DAZN/SKY/NOW Inter-Milan 23 novembre ore 20.45 DAZN Torino-Como 24 novembre ore 18.30 DAZN/SKY/NOW Sassuolo-Pisa 24 novembre ore 20.45 DAZN

Le partite di oggi 22 novembre

Il confronto tra Cagliari e Genoa assume toni delicati, con i sardi che cercano punti per risalire la classifica e il Grifone determinato a non scivolare in una crisi. Allo stesso modo, l’Udinese tenta di consolidarsi mentre il Bologna , che vuole confermare il proprio posizionamento di alta classifica. La partita tra Fiorentina e Juventus è segnata da un’altra pressione: la viola non ha ancora vinto in campionato, e la Vecchia Signora scende in campo con l’obiettivo di tornare al successo e scrollarsi di dosso il peso degli ultimi risultati, sotto la nuova guida di Spalletti. Infine, Napoli-Atalanta è uno degli appuntamenti più attesi: i partenopei hanno bisogno di riaffermare se stessi dopo qualche passaggio a vuoto; dall’altra parte, la Dea vive una fase di rilancio con il neo allenatore Raffaele Palladino, chiamato a imprimere una nuova direzione dopo l’esonero di Juric.

Le partite di domani 23 novembre

Verona-Parma rappresenta uno scontro diretto tra due squadre in difficoltà, dove l’Hellas cerca punti salvezza e i ducali vogliono invertire la rotta dopo un avvio difficile. In contemporanea, la Cremonese ospita la Roma, un’occasione d’oro per i grigiorossi di sorprendere e per i giallorossi di consolidare il comando: i ragazzi di Gasperini, finora solidi, non vogliono lasciare terreno. Sul fronte della retroguardia, la Lazio affronta il Lecce, con i biancocelesti che puntano a rilanciare il proprio cammino dopo alti e bassi.

Ma è il big match della giornata a catturare tutte le attenzioni: Inter-Milan, il derby meneghino. Un appuntamento che va oltre i tre punti: i nerazzurri, al vertice della classifica, vogliono mantenere il passo nella corsa scudetto, mentre il Diavolo, sempre nel tritacarne della competizione per il titolo, vede non solo la possibilità di sorpasso ma anche di affermare il proprio orgoglio cittadino. In una partita dove tensioni, rivalità storica e ambizioni di vertice si intrecciano, ogni dettaglio – un errore difensivo, un lampo offensivo – può fare la differenza e decidere non solo la partita, ma il destino della stagione per entrambe le formazioni.

Le partite di lunedì 24 novembre

In Torino-Como, i granata cercano stabilità dopo il pari nel derby contro la Juve, mentre i ragazzi di Fabregas, una delle sorprese della stagione, punta a confermare la propria presenza a ridosso della zona Europa. A Reggio Emilia, Sassuolo-Pisa è una sfida che pesa in zona salvezza, anche se i neroverdi sono lontani dai rischi. La squadra di Gilardino non perde da cinque giornate e vuole continuare a mantenere vivo il trend.

