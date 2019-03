Serie A, quindici squalificati

Il giudice sportivo di serie A ha comunicato le sanzioni dopo l'ultima giornata di campionato.

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CASSATA Francesco (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Nona sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIONEK THIAGO Rangel (Spal): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CONSIGLI Andrea (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

KOLAROV Aleksandar (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MERET Alex (Napoli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PJANIC Miralem (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAVACO CANCELO Joao Pedro (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DZEKO Edin (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FARAGO Pancrazio Paolo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAZIO Federico Julian (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANDRAGORA Rolando (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Nicola (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Milan): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VECINO FALERO Matias (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 05-03-2019 13:30