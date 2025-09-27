Serie A, le partite di oggi: dove vedere Como-Cremonese, Juventus-Atalanta e Cagliari-Inter in tv e in streaming

Big match, derby infuocati e caccia ai primi verdetti: tra conferme attese e sorprese in agguato, la Serie A entra nel vivo

La quinta giornata di Serie A arriva in un momento cruciale della stagione, quando le squadre iniziano a mostrare la loro reale fisionomia e ogni punto pesa già come oro. Tra chi cerca conferme, chi insegue la svolta e chi è chiamato a reagire dopo un avvio incerto, il weekend calcistico si preannuncia carico di tensione e spettacolo. Non solo sfide di vertice: il calendario propone incroci regionali, scontri diretti e match ad alta intensità tecnica ed emotiva. Sullo sfondo, la corsa alle posizioni nobili della classifica si intreccia con la lotta per uscire dalle sabbie mobili del fondo.

Dove vedere la Serie A

Tutta la Serie A si può vedere in diretta in streaming su Dazn, mentre su Sky saranno trasmesse tre partite alla settimana in co-esclusiva. Per chi ha un pc, un telefono o un tablet, le partite si potranno seguire anche su Sky Go in mobilità o su Now. Per chi lo ha nell’abbonamento, un’alternativa per seguire tutte le sfide del campionato è il canale Zona Dazn su Sky (214 e 215).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A, le partite di oggi sabato 27 settembre

La quinta giornata di Serie A si preannuncia intensa e ricca di spunti. Si parte sabato 27 settembre alle 15:00 con Como-Cremonese, un derby lombardo che promette scintille tra due squadre che vogliono confermarsi protagoniste di questo avvio di stagione. A seguire, alle 18:00, l’Allianz Stadium ospita uno scontro di vertice tra Juventus e Atalanta: i bianconeri cercano conferme e vogliono ritrovare la vittoria, mentre la Dea vuole dare un segnale al campionato. A seguire sfida pericolosa per l’Inter che affronta un Cagliari in salute.

Como-Cremonese , sabato 27 settembre alle 15:00 (DAZN)

, sabato 27 settembre alle 15:00 (DAZN) Juventus-Atalanta , sabato 27 settembre alle 18:00 (DAZN)

, sabato 27 settembre alle 18:00 (DAZN) Cagliari-Inter, sabato 27 settembre alle 20:45 (DAZN/NOW/SKY)

Serie A, le partite di domenica 28 settembre

La domenica si apre con il lunch match delle 12:30 tra Sassuolo e Udinese, entrambe in cerca di punti dopo un avvio altalenante. Alle 15:00 si giocano due match in contemporanea: il Pisa riceve la Fiorentina in una sfida che segna un altro derby toscano, mentre la Roma ospita il Verona all’Olimpico, in un incontro che Gasperini non può permettersi di sbagliare. Alle 18:00 va in scena Lecce-Bologna, con la squadra di Italiano reduce dalla sfida in Europa League. Ma il big match di giornata arriva in serata, alle 20:45, con Milan e Napoli pronte a prendersi le luci dei riflettori.

Sassuolo-Udinese , domenica 28 settembre alle 12:30 (DAZN)

, domenica 28 settembre alle 12:30 (DAZN) Pisa-Fiorentina , domenica 28 settembre alle 15:00 (DAZN)

, domenica 28 settembre alle 15:00 (DAZN) Roma-Verona , domenica 28 settembre alle 15:00 (DAZN)

, domenica 28 settembre alle 15:00 (DAZN) Lecce-Bologna , domenica 28 settembre alle 18:00 (DAZN/NOW/SKY)

, domenica 28 settembre alle 18:00 (DAZN/NOW/SKY) Milan-Napoli, domenica 28 settembre alle 20:45 (DAZN)

Serie A, le partite di lunedì 29 settembre

La giornata si chiude lunedì 29 settembre con due posticipi: Parma-Torino alle 18:30 con due squadre che cercano punti per ritrovare il sorriso e infine Genoa-Lazio alle 20:45, una partita che mette di fronte la voglia di rivalsa di entrambe, in un Marassi che si preannuncia infuocato.