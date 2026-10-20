Altro che Lautaro e Hojlund, gli anti-Malen giocano nel Frosinone e nel Monza: Raimondo guida la classifica dei bomber e piace alla Juventus, Varela punta il Portogallo

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Chi l’avrebbe mai detto: dopo 7 giornate il capocannoniere della Serie A gioca nel Frosinone. E a inseguirlo, a una rete di distanza insieme a Malen, c’è una punta del Monza. Antonio Raimondo e Gustavo Varela, ecco i nuovi bomber del campionato. Ventidue anni l’azzurrino dell’Under 21 di Baldini, 21 il colpo di mercato di Juric, acquistato dal Benfica per soli 2,5 milioni di euro. E ora i due gioielli delle neopromosse fanno gola a tutti.

Altro che Hojlund e Lautaro: sono Raimondo e Varela a sfidare Malen

Il turno di stop dopo la squalifica di Como ha frenato la corsa di Malen in Serie A, dove è fermo a 6 reti. Ma l’olandese si è rifatto in Champions con la doppietta al Real Madrid, che aveva illuso Gasperini prima della clamorosa remuntada dell’ex Mourinho. Ad approfittare dell’assenza del giallorosso sono stati proprio Raimondo e Varela. Con la tripletta al Sassuolo, il classe 2004 ravennate, che sta facendo le fortune della squadra di Alvini, è balzato in vetta alla classifica marcatori con 7 sigilli.

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Ma anche Varela ha vissuto un lunedì indimenticabile: assist e doppietta nel 4-0 del Monza contro il Cagliari. Così l’ex Benfica ha raggiunto Malen a quota 6 centri. Con Lautaro fermo ai box fino alla prossima sosta di novembre, le difficoltà di Hojlund e Kolo Muani con Napoli e Juventus e Ramos che ancora non decolla nel Milan di Amorim, sono proprio loro due a rubare la scena e a lanciare la sfida al centravanti della Roma.

La Juventus su Raimondo. E Mancini lo vuole in Nazionale

Impossibile non mordersi le mani. Tra Piccoli, Dovbyk ed Enem lì davanti, il Bologna fa una fatica tremenda, quando in realtà aveva tra le mani un diamante. Già, Raimondo, per cui stravedeva il compianto Sinisa Mihajlovic, è di proprietà dei felsinei e da solo ha segnato quattro gol in più rispetto ai tre attaccanti rossoblù.

Alla seconda stagione in prestito al Frosinone, il Pistolero italiano non ha catturato solo l’attenzione di Mancini, che potrebbe promuoverlo dall’Under 21 già in occasione dei prossimi impegni di novembre, ma anche quella della Juventus. I bianconeri pensano di risolvere il problema del gol proprio scommettendo sulle qualità dell’azzurrino, il cui valore sta schizzando alle stelle.

Varela, che exploit: ora insidia Ronaldo e Gonçalo Ramos

La scorsa stagione, in prestito al Gil Vicente, Varela ha segnato 6 gol in 32 presenze nel massimo campionato portoghese. In Serie A gli sono bastate 6 partite per raggiungere lo stesso bottino di reti. Tra l’altro, agli ordini di un allenatore come Juric, considerato un difensivista. Il Benfica lo ha lasciato partire per 2,5 milioni di euro: una cifra che fa riflettere, visto che il Portogallo è la patria delle clausole rescissorie astronomiche anche per giocatori tutt’altro che top.

Come Mancini per Raimondo, anche Jorge Jesus sta valutando di promuoverlo dall’Under 21. Una minaccia in più per Gonçalo Ramos e anche per Cristiano Ronaldo, la cui sanzione dopo aver abbandonato il ritiro della selezione lusitana si è rivelata una mezza farsa. Altro che punizione esemplare: per il 41enne di Madeira solo una sospensione di 30 giorni e una multa di 255 euro. Ma la punta del Milan e il cinque volte Pallone d’Oro sono avvisati: Varela fa sul serio. E ora vuole prendersi anche il Portogallo.