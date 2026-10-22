Quattro vittorie in Champions League rilanciano il calcio italiano: la Serie A sale nel Ranking UEFA e accorcia le distanze dalla Spagna, seconda

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Una notte da incorniciare per il calcio italiano, quattro vittorie per rilanciare le ambizioni europee della Serie A. Como, Inter, Napoli e Roma fanno il pieno in Champions League, regalando una preziosa iniezione di fiducia al movimento calcistico nazionale. Un risultato che va oltre il prestigio e i punti conquistati sul campo: le affermazioni delle quattro italiane danno una spinta importante anche al Ranking UEFA per nazioni 2026-27, riaccendendo le speranze di riportare l’Italia nelle prime due posizioni della graduatoria. La strada è ancora lunga, ma la rimonta è ufficialmente partita.

En plein italiano in Champions League

Quattro squadre, quattro successi e un segnale forte lanciato all’Europa. Como, Inter, Napoli e Roma centrano tutte la vittoria nella massima competizione continentale, firmando una serata particolarmente positiva per il calcio italiano. Un en plein che mancava dalla seconda giornata della vecchia fase a gironi della Champions League, nell’ottobre 2018. Un dato significativo, soprattutto perché testimonia la capacità delle formazioni italiane di raccogliere risultati preziosi in una competizione che mette a confronto le migliori realtà del panorama europeo.

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Le vittorie non rappresentano soltanto un motivo di orgoglio per i rispettivi tifosi, ma diventano anche un contributo concreto alla classifica dei coefficienti UEFA, fondamentale per determinare il numero di posti assegnati alle federazioni nelle competizioni continentali. Adesso, però, l’entusiasmo deve trasformarsi in continuità. Ogni risultato può fare la differenza in una graduatoria che si aggiorna giornata dopo giornata e nella quale anche i punti conquistati nelle altre coppe europee possono rivelarsi determinanti.

Ranking UEFA per nazioni 2026-27: l’Italia sale al quinto posto

Le vittorie di Como, Inter, Napoli e Roma producono effetti positivi anche sul Ranking UEFA stagionale per nazioni. L’Italia sale al quinto posto con 6,357 punti, accorciando le distanze dalle posizioni che contano davvero nella corsa a un posto aggiuntivo in Champions League. Davanti a tutti c’è l’Inghilterra, saldamente al comando con 7,388 punti. Alle sue spalle si trova la Spagna, seconda con 6,750, seguita dalla Germania a quota 6,714 e dalla Turchia con 6,500. La Serie A insegue con 6,357 punti, ma il distacco dalla seconda posizione è sceso ad appena 0,393 punti.

È proprio questo il dato che alimenta le speranze italiane. Se il primato inglese appare al momento più distante, la lotta per il secondo posto resta apertissima. Spagna, Germania, Turchia e Italia sono raccolte in una manciata di decimi, con una graduatoria estremamente corta alle spalle della capolista. Bastano quindi poche serate positive, o negative, per modificare sensibilmente gli equilibri.Il quinto posto attuale, tuttavia, non sarebbe sufficiente per ottenere il beneficio auspicato. L’Italia deve continuare a guadagnare terreno e superare almeno tre delle federazioni che la precedono per entrare nella zona utile. La rimonta è possibile, ma serviranno prestazioni convincenti e risultati costanti da parte di tutte le squadre ancora impegnate in Europa.

Quinta squadra in Champions League nel 2027-28: l’obiettivo della Serie A

Il meccanismo è chiaro: la UEFA assegna due posti aggiuntivi nella successiva edizione della Champions League alle due federazioni che ottengono il miglior rendimento complessivo nel ranking stagionale per nazioni. Per l’Italia, conquistare uno di questi due slot significherebbe portare anche la quinta classificata della Serie A in Champions League nel 2027-28. Per raggiungere il traguardo, però, non basteranno le sole imprese nella massima competizione europea. Il coefficiente nazionale dipende dai risultati ottenuti da tutte le squadre di una federazione nelle coppe continentali. Ecco perché diventano importanti anche i percorsi di Milan e Juventus in Europa League e quello dell’Atalanta in Conference League: ogni vittoria può contribuire a rafforzare la posizione italiana.

La stagione è ancora lunga e il margine per recuperare terreno esiste. L’Inghilterra resta davanti a tutte, ma la battaglia per la seconda posizione è più aperta che mai. L’en plein di Como, Inter, Napoli e Roma rappresenta dunque un punto di partenza prezioso, non un traguardo. La Serie A è chiamata a dare continuità a questa risposta collettiva, trasformando le vittorie delle sue protagoniste in un vantaggio concreto nella classifica europea. La posta in palio è alta: non soltanto prestigio internazionale, ma anche la possibilità di aumentare la rappresentanza italiana nella competizione più ricca e ambita del continente. La grande rimonta nel Ranking UEFA è cominciata; ora servirà proseguire senza rallentamenti.