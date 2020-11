Serie A, rischio rinvio per Crotone-Lazio: la situazione

Come se non bastassero gli imprevisti dettati dalla pandemia di coronavirus, ci si mette anche il maltempo a mettere a rischio il programma della Serie A. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’incontro fra il Crotone e la Lazio è a forte rischio rinvio a causa del maltempo che sta flagellando l’intera Calabria.

L’incontro è in programma allo stadio Ezio Scida alle 15. Tutta l’area del Crotonese, però, è stata piegata da violenti nubifragi e dal vento fortissimo, con allagamenti che hanno colpito sia il centro di Crotone sia la periferia.

La speranza è che il maltempo possa allentare la propria morsa. In ogni caso le due squadre dovranno presentarsi al campo (la Lazio è arrivata a Crotone nella serata di venerdì) e valutare, con il direttore di gara e i suoi assistenti, le condizioni del terreno di gioco prima di decidere per un eventuale rinvio.

La ‘Gazzetta dello Sport’, nel riportare la notizia del possibile rinvio, riferisce inoltre che il sindaco della città di Crotone, Vincenzo Voce, ha chiesto a tutti i cittadini di non uscire di casa, vista la situazione d’emergenza che sta creando notevoli disagi causati dai quasi 200 millimetri d’acqua caduti sul capoluogo di provincia.

Resta quindi il forte dubbio che l’ottava giornata di Serie A possa effettivamente partire con l’incontro fra Crotone e Lazio, una sfida importante per la classifica di entrambe. In caso di rinvio sono molteplici le situazioni da studiare per inserire il recupero in un calendario già estremamente fitto, soprattutto per i biancocelesti che oltre all’impegno in campionato devono anche affrontare le ultime tre giornate della fase a gironi di Champions League.

OMNISPORT | 21-11-2020 10:15