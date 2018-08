Serie A: Roma-Atalanta 3-3

Roma-Atalanta 3-3 (1-3) nel posticipo della seconda giornata di Serie A. Roma (4-3-3): Olsen 5.5; Florenzi 6 (28′ st Schick s.v.), Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 4.5; Cristante 4.5 (1′ st Nzonzi 5.5), De Rossi 6.5, Lo. Pellegrini 4.5 (1′ st Kluivert 5.5); Under 6, Dzeko 6, Pastore 6. (63 Fuzato, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 5 Juan Jesùs, 15 Marcano, 18 Santon, 19 Coric, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco 6. Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6.5; Djimsiti 5.5, Mancini 6 (19′ st Toloi 5.5), Palomino 6; Castagne 6.5, Valzania 6 (8′ st De Roon 6), Pessina 6 (5′ st Hateboer 6), Ali Adnan 5.5; Pasalic 6.5; Zapata 6.5, Rigoni 7. (1 Berisha, 31 Rossi, 5 Masiello, 7 Reca, 8 Gosens, 9 Cornelius, 10 Gomez, 11 Freuler, 99 Barrow). All.: Gasperini 7. Arbitro: Fabbri di Ravenna 6. Reti: nel pt 2′ Pastore, 19′ Castagne, 22′ e 38′ Rigoni; nel st 15′ Florenzi, 38′ Manolas Angoli: 11-3 per l’Atalanta Recupero: 0′ e 4′ Ammoniti: Nzonzi, Djimsiti per gioco scorretto Spettatori: 41.725 ** I GOL ** – 2′ pt: cross di Under dalla destra, colpo di tacco di Pastore a centro area e splendido gol per l’1-0 della Roma. – 19′ pt: tiro di Zapata che si stampa sul palo alla destra di Olsen, l’accorrente Castagne ribadisce in rete. – 22′ pt: Zapata va via a Manolas e mette in mezzo per Rigoni che di prima intenzione ‘fulmina’ Olsen. – 38′ pt: bella giocata di Pasalic, che per lanciare Rigoni fa passare la palla sotto le gambe di Manolas; l’argentino raccoglie l’assist e batte ancora Olsen. – 15′ st: percussione centrale di Florenzi e rete con un bel tiro di destro su cui Gollini appare incerto. – 38′ st: punizione di Pastore a spiovere in area, nessuno riesce a intervenire di testa; la sfera arriva sotto misura a Manolas che, di piede, insacca.

ANSA | 27-08-2018 23:18