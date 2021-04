Serie A, Roma-Atalanta: le probabili formazioni

All’Olimpico di Roma va in scena un match delicato in chiave Champions: i giallorossi se pur con grande fatica, potrebbero ancora matematicamente salire sul treno delle migliori quattro, mentre i bergamaschi sono già terzi in classifica e decisi a rimanerci per affrontare per il terzo anno consecutivo la competizione europea più importante.

Nella Roma, Fonseca ripropone la formazione migliore per tentare di ridare un senso al campionato: ecco Dzeko davanti. Per l’Atalanta rientrerà Romero dalla squalifica e, verosimilmente, gli lascerà il posto Djimsiti; ieri Hateboer è rientrato in gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino; Romero, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

