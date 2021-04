Serie A, Roma-Bologna: le probabili formazioni

Avvicinata la semifinale di Europa League grazie alla vittoria in rimonta in casa dell’Ajax la Roma non vuole lasciare nulla di intentato neppure in campionato, dove pure la rincorsa ai primi quattro posti è in salita.

All’Olimpico alle 18 arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic, al riparo o quasi da problemi di classifica.

Ancora tanti assenti in casa gialloossa, l’ultimo dei quali Spinazzola, infortunatosi proprio ad Amsterdam. Possibile nuova esclusione per Dzeko, che dovrebbe tornare in panchina a vantaggio di Borja Mayoral. Nel Bologna torna a disposizione l’ex Skorupski dopo aver superato il Coronavirus.

Roma-Bologna, le probabili formazioni.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All.: P. Fonseca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: S. MIhajlovic.

OMNISPORT | 10-04-2021 12:08