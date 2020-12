Serie A, Roma-Cagliari: probabili formazioni

Obiettivo reazione immediata. Questo ha chiesto Fonseca ai suoi giocatori dopo il clamoroso poker subito a Bergamo domenica sera. Dall’altra parte Di Francesco chiede alla sua squadra di poter tornare in Sardegna con almeno un punto per tenere a distanza la zona calda.

Fonseca deve fare i conti con un infortunato in più rispetto all’ultima partita, e non di poco conto. Spinazzola, uscito per infortunio nella sfida contro l’Atalanta non è recuperabile e dovrebbe tornare in campo nel 2021. Insieme a lui mancheranno i soliti lungodegenti Zaniolo e Pastore.

Qualche problema d’infermeria per Di Francesco. Tra le fila dei sardi mancheranno infatti: Faragò, Klavan, Aresti, Ciocci, Cabras e Luvumbo. Potrebbero essere del match Trippaldelli e Walukiewicz che si stanno allenando con il gruppo. Ounas è finalmente tornato negativo, si sta allenando regolarmente con i compagni e potrebbe giocare dall’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI:

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco

OMNISPORT | 23-12-2020 12:24