Serie A: Roma-Chievo 2-2

Roma (4-3-3): Olsen 5,5, Florenzi 6,5 (24′ st Karsdorp 5), Manolas 6, Juan Jesus 5,5, Kolarov 5, Cristante 6,5, Nzonzi 6, Lo. Pellegrini 5 (24′ st De Rossi 6), Under 5,5 (35′ st Kluivert sv), Dzeko 6,5, El Shaarawy 6,5. (83 Mirante, 63 Fuzato, 20 Fazio, 15 Marcano, 3 Lu. Pellegrini, 18 Santon, 22 Zaniolo, 8 Perotti, 14 Schick). All.:Di Francesco: 5 Chievo (4-3-2-1): Sorrentino 6,5, Rossettini 6, Tomovic 6, Bani 6,5, Barba 6, Rigoni 6 (42′ st Depaoli sv), Radovanovic 6, Obi 5 (1′ st Hetemaj 6,5), Birsa 6,5 (35′ st Mehdi 6), Giaccherini 5,5, Stepinski 6,5. (1 Semper, 16 Seculin, 25 Grubac, 44 Jaroszynski, 3 Tanasijevic, 13 Kiyine, 10 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellissier). All.: D’Anna 6 Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 6 Reti: nel pt, 10′ El Shaarawy, 30′ pt Cristante; nel st, 7′ Birsa, 37′ Stepinski Angoli: 9-2 per la Roma Recupero: 2 e 5′ Ammoniti: Rossettini, De Rossi Var: 0 Spettatori: 39.849 ** I GOL ** – 10′ pt: El Shaarary imbeccato da un bellissimo cross di Florenzi dalla destra, si libera benissimo in area e di piatto la mette dentro – 30′ pt: Dzeko riceve palla in area da Under, spalle alla porta, la difende alla grande e serve assist al bacio per l’accorrente Cristante che non ha difficoltà a battere Sorrentino – 7′ st: Birsa riceve da Rigoni sulla trequarti e trova l’incrocio dei pali con uno splendido sinistro a giro. – 37′ st: crossa dalla sinistra, Kolarov pasticcia e rischia l’autogol. Stepinski si avventa sulla respinta di Olsen e firma il pari.

ANSA | 16-09-2018 21:34