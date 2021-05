Serie A: Roma-Crotone, probabili formazioni

Roma e Crotone è in programma alle 18 di domenica: Fonseca è in grande emergenza dopo l’infortunio di Smalling, che si aggiunge alla lunga lista di assenti. Con i pitagorici mancherà anche lo squalificato Mancini, in difesa spazio a Kumbulla, Fazio e Ibanez. In attacco Borja Mayoral sostenuto da Mkhitaryan e Pastore.

Per la squadra di Cosmi già retrocessa ci sono Simy e Ounas in attacco, appoggiati da Messias.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Reynolds, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pastore; Borja Mayoral.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas.

OMNISPORT | 08-05-2021 09:35