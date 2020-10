Serie A: Roma-Fiorentina, probabili formazioni

Roma e Fiorentina in campo alle 18 di domenica per la sesta giornata di Serie A. Dubbi di formazione per Fonseca, che sulle fasce dovrebbe schierare Bruno Peres e Spinazzola. In difesa da valutare Smalling, che in Europa League ha giocato un’ora e deve ancora ritrovare la forma migliore. In attacco Dzeko sostenuto da Pedro e Mkhitaryan.

Iachini insiste con il 3-5-2: Ribery torna dal 1′ in attacco, con lui Kouamé. Lirola e Biraghi sulle fasce, Martinez Quarta dal 1′ in difesa con Milenkovic e Caceres.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

OMNISPORT | 30-10-2020 11:01