Serie A: Roma-Frosinone 4-0

ROMA (4-2-3-1): Olsen sv, Santon 6.5, Manolas 6.5 (1′ st Marcano 6), Fazio 6, Kolarov 6, De Rossi 6 (37′ st Lu. Pellegrini sv), Nzonzi 6, Under 7, Pastore 7 (22′ st Zaniolo 6), El Shaarawy 7, Schick 5. (63 Fuzato, 83 Mirante, 2 Karsdorp, 3 Lu. Pellegrini, 4 Cristante, 5 Juan Jesùs, 7 Lo. Pellegrini, 9 Dzeko, 22 Zaniolo, 24 Florenzi, 34 Kluivert). All.: Di Francesco 6.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello 4.5, Goldaniga 5, Ariaudo 4.5, Capuano 4.5, Zampano 4.5, Chibsah 5.5, Crisetig 5, Cassata 4.5 (27′ st Soddimo s.v.), Beghetto 5, Pinamonti 4.5 (20′ st Ciofani 5), Ciano 4.5 (27′ st Campbell s.v.). (22 Bardi, 2 Ghiglione, 3 Molinaro, 4 Vloet, 10 Soddimo, 11 Perica, 23 Brighenti, 27 Salamon, 29 Campbell, 32 Krajnc). All: Longo 4.5. Arbitro: Di Bello di Brindisi 6. Reti: nel pt 2′ Under, 28′ Pastore, 35′ El Shaarawy; nel st 42′ Kolarov Angoli: 4-3 per la Roma Recupero: 0′ e 2′ Ammoniti: Campbell per comportamento non regolamentare Var: 0 Spettatori: 34.380 per un incasso di 940.785,00 euro ** I GOL ** – 2′ pt: bella azione personale di Under che salta tre avversari e da fuori area lascia partire un tiro di sinistro imparabile per Sportiello. – 28′ pt: cross dalla destra di Santon e Pastore ripete la prodezza che gli è riuscita contro l’Atalanta segnando con un colpo di tacco. – 35′ pt: fuga di Under sulla destra e cross per l’accorrente El Shaarawy che mette in porta la rete del 3-0. – 42′ st: bella accelerazione di Luca Pellegrini, che serve Kolarov in area. Il serbo segna di sinistro.

ANSA | 26-09-2018 23:54