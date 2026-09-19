Il verdetto è servito: Roma e Inter sono davvero le più belle del reame, le regine appaiate alla sosta con il primo posto a 13 punti. Un tempo a testa nello scontro diretto all’Olimpico: da sogno i primi 45′ dei giallorossi, con la doppietta di Koné, da orgoglio puro la ripresa dei nerazzurri che prima accorciano dopo 10′ infernali con un gol del solito Lautaro su assist del sempre più recuperato Thuram e poi sempre con Toro scatenato trovano il pari. Con un Malen decisivo anche senza gol e ben supportato dalla coppia-fantasia tutta argentina composta da Dybala e Soulè poteva arrivare anche il terzo gol della Roma ma Josep Martinez è stato strepitoso, riscattando i recenti incidenti di percorso. Come lui anche il portiere giallorosso Svilar non ha sbagliato quasi niente in una gara spettacolare che ha avuto sempre ritmi altissimi. Ad occhio davvero lo scudetto se lo giocheranno loro. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti di Roma-Inter.
Roma-Inter 2-2 pagelle: Lautaro salva Chivu, doppietta come Koné. Che beffa per Gasperini
Male la difesa nerazzurra con Bisseck e Akanji che soffrono nella prima metà. Gasperini sbaglia i cambi e rimette tutto in gioco. Chivu si salva con la ThuLa
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Roma, le pagelle
- Svilar 7. Impeccabile nel primo tempo: salva su Bisseck, poi sporca in uscita un cross teso per Lautaro. Dominante nelle uscite.
- Mancini 6. Assist per Koné quando, al 37', va a saltare in area su un cross di Dybala e tocca il pallone verso il centrocampista tutto libero alla sua sinistra. Sul gol subito ad inizio ripresa è complice dell'errore difensivo nel posizionamento. N'Dicka 6 (dal 60').
- Balerdi 6. Resiste finché può con le unghie e con i denti. Lotta con gran fisicità, crolla dal 60' ed esce per infortunio poco dopo. Ghilardi 6 (dal 66').
- Hermoso 6.5. Abile in fase di marcatura, vince la stragrande maggioranza dei duelli uno contro uno.
- Wesley 6. Gran dinamicità sicuramente, molto meno - invece - dal punto di vista della precisione nei cross e nei passaggi lunghi che tenta.
- Cristante 5.5. Recupera in ritardo in occasione della rete di Lautaro ad inizio ripresa.
- Koné 8. Sblocca la gara al 5' grazie ad un destro al volo in area. Sigla una doppietta al 37' grazie ad un inserimento in area sul secondo palo. Pisilli 6 (dal 60').
- Molina 6.5. Assist per Koné al 5' di gioco. Cala nella seconda metà di gioco. Rensch 6 (dal 60').
- Dybala 6.5. Serve un cross in area al 37' da cui nasce l'occasione del raddoppio giallorosso con Koné.
- Soulé 6. Bene nei passaggi e nei dribbling. Non decisivo ma abile in fase offensiva a tenere viva la manovra.
- Malen 6.5. Al 67' va vicinissimo alla possibile rete del 3-1 con una gran girata in area: gran parata di Martinez che gli nega la gioia del gol.
Inter, le pagelle
- Martinez 5.5. Subisce due reti su cui però può farci poco. Si immola su una girata in area di Malen.
- Bisseck 5. Ha l'occasione di pareggiare i conti al 25' ma, sotto rete, si fa incantare da Svilar in uscita. In occasione del gol subito al 5', arriva in ritardo in area in marcatura. Al 37' non legge adeguatamente un cross di Dybala da cui nasce il raddoppio giallorosso. Assist per Lautaro al 79'.
- Akanji 5.5. Complice nell'errore di marcatura al 5' quando Koné si trova tutto solo in area in occasione del vantaggio giallorosso.
- Bastoni 5. Non brilla in fase difensiva soprattutto ad inizio gara. Ammonito al 57'. Luis Henrique 6 (dal 63'). Fa retrocedere Carlos Augusto sulla linea difensiva.
- Diouf 5. Tatticamente è poco attento. Sulla fascia e a centrocampo non incide.
- Barella 6. E' tra i giocatori più attivi del match dal punto di vista atletico, non brilla a centrocampo con giocate decisive ma tiene saldo il reparto.
- Zielinski 5.5. Più volte richiamato da Chivu nel primo tempo per posizione errata e poca partecipazione nella costruzione di manovra dal basso.
- Jones 5.5. Non brillante a centrocampo nelle due fasi, cala nella seconda metà. Sucic 6 (dal 54').
- Dimarco 5.5. Al di sotto delle sue possibilità nel primo tempo, cala fisicamente nella seconda metà. Carlos Augusto 6 (dal 54').
- Thuram 6.5 Non decisivo sotto rete nelle occasioni che ha. Assist per Lautaro al 45' del secondo tempo. Bonny sv. (dall'89').
- Lautaro 7.5. Sotto rete si divora a porta vuota l'occasione per pareggiare al 28' su un cross teso. Ad inizio ripresa accorcia le distanze sfruttando un gran contropiede. Raggiunge poi una doppietta con un'altra rete siglata al 79' e rimette tutto in gioco. Per l'argentino si tratta della 136esima rete in Serie A. Pio Esposito sv. (dall'89').
Il migliore in campo
- Manu Koné 8. Rapace d'area. Il centrocampista giallorosso è stato il grande protagonista del primo tempo con due reti (al 5' e al 37'). Per il 25enne francese si tratta della prima doppietta in carriera.
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La valutazione dell'arbitro
- Massa 6.5. Abile nel non interrompere troppo il gioco, direzione senza sbavature. Al 37' si affida al VAR per un controllo sul posizionamento in area di Manu Koné in occasione del raddoppio giallorosso.
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