Roma-Inter 2-2 pagelle: Lautaro salva Chivu, doppietta come Koné. Che beffa per Gasperini

Male la difesa nerazzurra con Bisseck e Akanji che soffrono nella prima metà. Gasperini sbaglia i cambi e rimette tutto in gioco. Chivu si salva con la ThuLa

Il verdetto è servito: Roma e Inter sono davvero le più belle del reame, le regine appaiate alla sosta con il primo posto a 13 punti. Un tempo a testa nello scontro diretto all’Olimpico: da sogno i primi 45′ dei giallorossi, con la doppietta di Koné, da orgoglio puro la ripresa dei nerazzurri che prima accorciano dopo 10′ infernali con un gol del solito Lautaro su assist del sempre più recuperato Thuram e poi sempre con Toro scatenato trovano il pari. Con un Malen decisivo anche senza gol e ben supportato dalla coppia-fantasia tutta argentina composta da Dybala e Soulè poteva arrivare anche il terzo gol della Roma ma Josep Martinez è stato strepitoso, riscattando i recenti incidenti di percorso. Come lui anche il portiere giallorosso Svilar non ha sbagliato quasi niente in una gara spettacolare che ha avuto sempre ritmi altissimi. Ad occhio davvero lo scudetto se lo giocheranno loro. Le pagelle e le valutazioni dei protagonisti di Roma-Inter.