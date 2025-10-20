A sorpresa in vetta le squadre capitoline, classifica aggiornata con altre indicazioni rilevanti dopo la terza giornata

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Nuova giornata e tutto da rifare. La terza giornata della Serie A si chiude domenica sera con le vittorie di Roma e Juventus rispettivamente su Napoli Women e Lazio, pareggio interno per l’Inter con il Parma. Giallorosse prime in solitaria a punteggio pieno, le nerazzurre si fermano a cinque; mentre le ragazze di Canzi, invece, agganciano a quota 4 Sassuolo, Parma e Fiorentina.

La 3° giornata di Serie A, vittoria Juventus Women

Con l’intramontabile Girelli, capace di tradurre in gol il tiro dal dischetto che ha cambiato la partita la Juventus torna a mettere via tre punti decisivi per la classifica. Vittoria di misura, dunque sulla temibile Lazio che vale per la giocatrice della Juventus la nomina di MVP della partita, secondo i dati Opta. Si ferma inoltre dopo sette vittorie consecutive la striscia in campionato della Lazio, che non perdeva da marzo scorso contro il Como Women.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così le bianconere spezzano il digiuno che durava dal Milan. All’Arena Civica di Milano, pari a reti inviolate per l’Inter contro il Parma: un’occasione sprecata che lascia qualche amarezza in più. Sabato vittoria del Genoa sulla Ternana Women, Il Como Women di Alisha Lehmann stavolta perde e male dal Sassuolo, mentre la Fiorentina vince 3-0 sul Milan.

Risultati della 3ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Napoli Women-Roma 1-3

46’ Dragoni (R), 49’ Corelli (R), 82’ Corelli (R), 90’+1’ Vanmechelen (N)

46’ Dragoni (R), 49’ Corelli (R), 82’ Corelli (R), 90’+1’ Vanmechelen (N) Lazio-Juventus 0-1

86’ rig. Girelli (J)

86’ rig. Girelli (J) Inter-Parma 0-0

Genoa-Ternana Women 3-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Sassuolo-Como Women 1-0

(giocata sabato)

(giocata sabato) Fiorentina-Milan 4-3

(giocata sabato)

Programma della prossima giornata, 4a Serie A

Non mancano i match già da inserire nella lista degli imperdibile, visto e considerato quanto emerso dalla terza giornata e dall’andamento a tratti sorprendente di questo campionato. La Juventus Women, dopo aver dominato lo scorso anno, fatica a partire e a trovare soprattutto continuità. Da seguire, sicuramente, lo scontro di vertice tra Roma e Inter:

Sabato 1 e domenica 2 novembre

Parma-Napoli Women

Milan-Lazio

Como Women-Genoa

Roma-Inter

Juventus-Ternana Women

Sassuolo-Fiorentina

La classifica alla 3a giornata

Ancora avanti le capitoline, con la Roma a punteggio pieno e a seguire la Lazio a pari punti con il Napoli Women. Seguono Inter e Parma a 4 punti con Sassuolo, Fiorentina e le campionesse d’Italia. Milan, Como e Genoa a 3 punti, mentre fanalino di coda rimane la Ternana Women. Ecco la classifica completa: