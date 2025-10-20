Nuova giornata e tutto da rifare. La terza giornata della Serie A si chiude domenica sera con le vittorie di Roma e Juventus rispettivamente su Napoli Women e Lazio, pareggio interno per l’Inter con il Parma. Giallorosse prime in solitaria a punteggio pieno, le nerazzurre si fermano a cinque; mentre le ragazze di Canzi, invece, agganciano a quota 4 Sassuolo, Parma e Fiorentina.
- La 3° giornata di Serie A, vittoria Juventus Women
- Programma della prossima giornata, 4a Serie A
- La classifica alla 3a giornata
La 3° giornata di Serie A, vittoria Juventus Women
Con l’intramontabile Girelli, capace di tradurre in gol il tiro dal dischetto che ha cambiato la partita la Juventus torna a mettere via tre punti decisivi per la classifica. Vittoria di misura, dunque sulla temibile Lazio che vale per la giocatrice della Juventus la nomina di MVP della partita, secondo i dati Opta. Si ferma inoltre dopo sette vittorie consecutive la striscia in campionato della Lazio, che non perdeva da marzo scorso contro il Como Women.
Così le bianconere spezzano il digiuno che durava dal Milan. All’Arena Civica di Milano, pari a reti inviolate per l’Inter contro il Parma: un’occasione sprecata che lascia qualche amarezza in più. Sabato vittoria del Genoa sulla Ternana Women, Il Como Women di Alisha Lehmann stavolta perde e male dal Sassuolo, mentre la Fiorentina vince 3-0 sul Milan.
Risultati della 3ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
- Napoli Women-Roma 1-3
46’ Dragoni (R), 49’ Corelli (R), 82’ Corelli (R), 90’+1’ Vanmechelen (N)
- Lazio-Juventus 0-1
86’ rig. Girelli (J)
- Inter-Parma 0-0
- Genoa-Ternana Women 3-1
(giocata sabato)
- Sassuolo-Como Women 1-0
(giocata sabato)
- Fiorentina-Milan 4-3
(giocata sabato)
Programma della prossima giornata, 4a Serie A
Non mancano i match già da inserire nella lista degli imperdibile, visto e considerato quanto emerso dalla terza giornata e dall’andamento a tratti sorprendente di questo campionato. La Juventus Women, dopo aver dominato lo scorso anno, fatica a partire e a trovare soprattutto continuità. Da seguire, sicuramente, lo scontro di vertice tra Roma e Inter:
- Sabato 1 e domenica 2 novembre
Parma-Napoli Women
Milan-Lazio
Como Women-Genoa
Roma-Inter
Juventus-Ternana Women
Sassuolo-Fiorentina
La classifica alla 3a giornata
Ancora avanti le capitoline, con la Roma a punteggio pieno e a seguire la Lazio a pari punti con il Napoli Women. Seguono Inter e Parma a 4 punti con Sassuolo, Fiorentina e le campionesse d’Italia. Milan, Como e Genoa a 3 punti, mentre fanalino di coda rimane la Ternana Women. Ecco la classifica completa:
- Roma (9 punti);
- Lazio (6 punti), Napoli (6 punti);
- Inter (5 punti)
- Parma, Juventus Women, Sassuolo, Fiorentina (4 punti)
- Milan, Genoa, Como Women (3 punti)
- Ternana Women (o punti)