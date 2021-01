Serie A, Roma-Inter: probabili formazioni

Big match del 17° turno: all’Olimpico all’ora di pranzo va in scena Roma-Inter. Partita importnate visto che i tre punti in palio pesano parecchio sulla classifica di entrambe le formazioni. La Roma vuole proprio insidiare i neroazzurri al secondo posto, ma la squadra di Conte, reduce dal ko di Marassi cerca una pronta reazione per tenere nel mirino il Milan capolista.

La notizia più importante per Fonseca è sicuramente il possibile recupero di Spinazzola sulla fascia sinistra, ma se non dovesse farcela è pronto Peres. Non ci saranno invece i vari Calafiori, Fazio, Mirante, Pastore, Pedro, Santon, Zaniolo. In porta confermato dunque Lopez.

Poche le assenze per Antonio Conte che perde però per un mese Danilo D’Ambrosio, aggiungendosi dunque a Vecino e Pinamonti. In porta confermato il capitano Samir Handanovic nonostante le non brillanti prestazioni delle ultime partite.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte

OMNISPORT | 08-01-2021 12:43