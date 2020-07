Serie A, Roma-Inter: probabili formazioni

Per restare in corsa per lo scudetto l’Inter deve vincere all’Olimpico con la Roma e poi sperare in un regalo da parte della Lazio, che lunedì giocherà sul campo della Juventus.

Tra i giallorossi il pericolo numero 1 sarà Edin Dzeko, che tra l’altro è stato un obiettivo di mercato dei meneghini. Fischio d’inizio (di Di Bello) alle 21.45.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lautaro Martinez.

OMNISPORT | 19-07-2020 08:37