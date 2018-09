Serie A: Roma-Lazio 3-1

ROMA (4-2-3-1): Olsen 6, Santon 6.5, Manolas 6.5, Fazio 6, Kolarov 7, De Rossi 7 (29′ st Cristante 6), Nzonzi 6.5, Florenzi 6.5 (38′ st Juan Jesus sv), Pastore 5.5 (37′ pt Lo.Pellegrini 7,5), El Shaarawy 6.5, Dzeko 5.5. (83 Mirante, 15 Marcano, 2 Karsdorp, 3 Lu. Pellegrini, 17 Under, 19 Coric, 22 Zaniolo, 14 Schick, 34 Kluivert). All.: Di Francesco 7 LAZIO (3-5-1-1): Strakosha 6, Felipe 6.5, Acerbi 5,5, Caceres 6, Marusic 655, Parolo 5 (9′ st Badelj 6), Leiva 5.5 Milinkovic 5, Lulic 5.5 (37′ st Caicedo 6), Luis Alberto 5 (9′ st Correa 5), Immobile 6.5. (24 Proto, 23 Guerrieri, 13 Wallace, 15 Bastos, 14 Durmisi, 4 Patric, 7 Berisha, 96 Murgia). All.: Inzaghi 6. Arbitro: Rocchi di Firenze 6.5 Reti: nel pt 45′ Lo.Pellegrini; nel st 22’Immobile, 26′ st Kolarov, 41′ st Fazio Angoli: 9-8 per la Lazio Recupero: 3′ e 4′ Ammoniti: Dzeko, Lo. Pellegrini, Badelj Var: 0 Spettatori: 47.600 ** I GOL ** – 45′ pt: lancio lungo e sponda di testa di Dzeko, in area susi fionda El Shaarawy che entra in contrasto con Felipe e Strakosha, la palla finisce a Pellegrini che di tacco, spalle alla porta, la mette dentro – 22′ st: pasticcio di Fazio che perde palla e la regala a Immobile, il centravanti arrova defilato davanti a Olsen e lo trafigge con un diagonale sul palo opposto – 26′ st: Kolarov trasforma all perfezione una punizione dal limite assegnata per fallo di Badelj su Pellegrini – 41′ st: punizione di Pellegrini dalla destra e incornata precisa e potente di Fazio che non lascia scampo a Strakosha

ANSA | 29-09-2018 21:46