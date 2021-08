Serie A, Roma: ora con chi sostituire Dzeko?

Ormai imminente è il passaggio di Edin Dzeko all’Inter, dove avrà il compito non semplice di sostituire il grande Romelu Lukaku, volato a Londra direzione Chelsea. La redazione di Eurosport, nella giornata di oggi, fa il nome di sei possibili candidati a prendere il posto dl bosniaco al centro dell’attacco giallorosso.

TAMMY ABRAHAM

Il calciatore 23enne del Chelsea ha sempre goduto di poca fiducia da parte di Tuchel e con l’arrivo di Big Rom e la presenza di Werner potrebbe andarsene in cerca di maggior fortuna. Lungagnone abilissimo a difendere palla, i questi ultimi tempi è maturato molto, diventando più concreto davanti allo specchio. Trenta gol su 82 presenze con la maglia di Blues dal 2019 a oggi. Pupillo di Frank Lampard, ha fatto gavetta tra Championship e Premier con le maglie di Bristol City, Swansea e Aston Villa. L’accordo col Chelsea già ci sarebbe, manca quello col giocatore.

SARDAR AZMOUN

Provenienza Zenit, vero e proprio pupillo di Mourinho, 57 reti su 86 presenze coi russi. Il suo contratto scade nel 2022 e potrebbe arrivare a Roma per una cifra vicina ai 20 milioni. È una tipica punta, di quelle di segnano in tutti i modi e che generalmente hanno buona fortuna in Serie A. Operazione da considerare seriamente.

MAURO ICARDI

In molti si sono immaginati un Maurito alla corte di Mou, ma l’ostacolo più grande da superare, come sempre, è solo uno: l’argentino guadagna 10 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per le casse del club capitolino, dunque operazione che si potrebbe fare solamente in prestito e con un forte contributo del PSG. Più probabile entri nelle mire del Tottenham in caso di vendita di Harry Kane al Manchester City.

ALEXANDER ISAK

Si è comportato molto bene ad Euro 2020, il. classe 1999 ha però da poco rinnovato fino al 2026 il contratto con la Real Sociedad. Il suo cartellino costa bn 40 milioni, dunque le difficoltà di questa trattativa sono enormi. Tuttavia, come pro, c’è il fatto che la giovane età e il talento sarebbero perfetti per il nuovo corso targato Special One.

ANDREA BELOTTI

Quello più pronto, quello che se viene scelto sicuramente farà bene. Francamente è incredibile che il Gallo sia rimasto fino a questo momento coi Granata, ma questo sembra il momento perfetto per cambiare aria prima che sia troppo tardi. A 28 anni è nel pieno della maturazione fisica e tecnica, e a Roma troverebbe una squadra che ha bisogno proprio di uno come lui, di uno che la butti dentro.

LUKA JOVIC

La scommessa. Rentrato al Real Madrid dopo il prestito al Eintracht, Jovic sarebbe stato proposto proprio ai giallorossi per il suo rilancio. Due gol in un anno e mezzo di Liga sono pochissimi, urge un cambio di rotta o la sua strada nel calcio che conta si fermerà presto. Com Mou potrebbe rilanciarsi, ma l’incognita è enorme.

