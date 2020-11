Serie A: Roma-Parma, le probabili formazioni

Roma-Parma è una partita in programma alle 15 di domenica, valida per l’ottava giornata di Serie A. I giallorossi sperano di recuperare Smalling, fuori per intossicazione alimentare, altrimenti in difesa arretrerà Cristante con Mancini e Ibanez. In attacco Dzeko ancora indisponibile, c’è Borja Mayoral sostenuto da Pedro e Mkhitaryan.

Per quanto riguarda il Parma, in difesa ballottaggio tra Gagliolo e Osorio, a centrocampo Grassi nei tre con Hernani e Kurtic. Davanti tridente con Kucka, Gervinho e uno tra Inglese e Karamoh. Partirà dalla panchina Cornelius.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho.

OMNISPORT | 20-11-2020 09:43