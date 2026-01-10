Roma-Sassuolo 2-0, pagelle: Svilar tiene in vita Gasp, Konè e Soulè fanno sognare

I top e flop: Soulé migliore in campo con un rigore conquistato - poi revocato - un assist e una rete al 79'. Bene Koné che sblocca la gara. Non basta Laurienté

Un po’ di paura nel primo tempo, dove solo le parate di Svilar e qualche errore di troppo hanno impedito al Sassuolo di segnare, tanta rabbia per un rigore concesso – e poi revocato dal VAR – e la gioia che esplode a un quarto d’ora dalla fine quando la Roma stappa il match con Konè e lo blinda con Soulè. Tanta fatica ma alla fine l’Olimpico esplode: battuto 2-0 il Sassuolo, seconda vittoria di fila dopo quella di Lecce e rincorsa alla vetta partita con la miglior difesa della Serie A e il secondo posto momentaneo in classifica a 39 punti con tanto di aggancio al Milan mentre restano solo gli applausi ai neroverdi, fino al gol quel momento perfetti, che escono dal campo consapevoli di aver buttato via la gara e di aver sprecato occasioni importantissime sotto rete. Si segnala, inoltre, una rete annullata ad El Sharaawy per fuorigioco al 93′. Non sono bastati i tentativi di Fadera, i dribbling e le falcate di Laurienté: il Sassuolo si ferma al 12° posto a quota 23 punti.

Roma-Sassuolo, la chiave tattiva

Nel primo tempo sono i neroverdi ad infiammare il match: con vari palloni in profondità, per sfruttare la velocità degli esterni Laurienté e Fadera, il Sassuolo si è reso più volte pericoloso negli uno contro uno e nelle conclusioni in porta. I giallorossi arrancano in fase di costruzione e sono costretti a giocare tra le linee, sulla trequarti, per scardinare la difesa avversaria. Dall’uscita dal campo di Ferguson, la Roma di Gasperini perde un riferimento fisso in avanti: non bastano gli uno-due di El Shaarawy-Dybala e Soulé in fase d’attacco.

Ferguson infortunato, esce dal campo al 35′

E’ il 35′ di gioco di Roma-Sassuolo quando Evan Ferguson, in fase offensiva, impatta con Idzes e cade a terra in girata. Da subito l’attaccante giallorosso – già bocciato da Gasperini per alcuni errori in fase di costruzione e possesso – accusa un dolore alle lombari ed esce, poco dopo, per infortunio. Al suo posto è entrato El Sharaawy.

I top e flop della Roma

Soulé 7.5 Nel secondo tempo cerca più volte la conclusione verso la porta. Conquista un calcio di rigore grazie ad una folle uscita a valanga di Muric, tutto fermo per fuorigioco. Assist per Koné. Segna al 79′ con un piatto sinistro in area.

Nel secondo tempo cerca più volte la conclusione verso la porta. Conquista un calcio di rigore grazie ad una folle uscita a valanga di Muric, tutto fermo per fuorigioco. Assist per Koné. Segna al 79′ con un piatto sinistro in area. Ghilardi 7. Assist con velo per Soulé in occasione del 2-0 dei giallorossi.

Assist con velo per Soulé in occasione del 2-0 dei giallorossi. Koné 7. Di testa sblocca il risultato al 75′ con un colpo di testa ravvicinato in area.

Di testa sblocca il risultato al 75′ con un colpo di testa ravvicinato in area. Svilar 7. Salva più volte la Roma nel primo tempo. Insuperabile.

Salva più volte la Roma nel primo tempo. Insuperabile. Mancini 6.5. Nel primo tempo salva su una progressione offensiva di Laurienté lanciato in rete.

Nel primo tempo salva su una progressione offensiva di Laurienté lanciato in rete. Wesley 6. Appena entra nel secondo tempo si rende molto pericoloso in fase offensiva con alcune incursioni in area.

Appena entra nel secondo tempo si rende molto pericoloso in fase offensiva con alcune incursioni in area. Tsimikas 5.5. Al 53′ si divora una nitida occasione sotto rete con Muric già a terra per aver respinto un tiro precedente di El Shaarawy.

Al 53′ si divora una nitida occasione sotto rete con Muric già a terra per aver respinto un tiro precedente di El Shaarawy. Ferguson 5. Bocciato da Gasperini nel primo tempo, esce comunque per infortunio al 39′.

I top e flop del Sassuolo

Laurienté 6. Si rende più volte pericoloso nelle progressioni offensive ma non supera la difesa giallorossa negli uno contro uno.

Si rende più volte pericoloso nelle progressioni offensive ma non supera la difesa giallorossa negli uno contro uno. Pinamonti 5.5. Scompare nel secondo tempo sul piano del dinamismo.

Scompare nel secondo tempo sul piano del dinamismo. Muric 5.5. Travolge Soulé in area, con un’uscita killer, concede calcio di rigore agli avversari ma viene salvato da un fuorigioco dell’attaccante argentino. Si becca un giallo, in questa occasione, che non viene revocato per intervento imprudente.

