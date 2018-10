Serie A: Roma-Spal 0-2

Roma (4-2-3-1): Olsen 6, Florenzi 5.5, Fazio 4.5, Marcano 5, Lu.

Pellegrini 4.5 (34′ st Pastore sv), Nzonzi 5, Cristante 4.5 (14′ st Kluivert 5), Under 5.5 (25′ st Coric sv), Lo.Pellegrini 5, El Shaarawy 4.5, Dzeko 4.5. (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Jesus, 44 Manolas, 18 Santon, 22 Zaniolo, 54 Cangiano). All: Di Francesco 5 Spal (3-5-2): Milinkovic-Savic 5, Cionek 7, Bonifazi 6.5, Vicari 7, Missiroli 6.5, Lazzari 7, Valdifiori 6.5 (25′ st Fares sv), Valoti 6 (33′ st Gomis 6), Costa 6.5, Petagna 6.5, Paloschi 6 (20′ st Everton Luiz 6) (24 Dickman, 5 Simic, 28 Schiattarella, 97 Vitale, 10 Floccari, 11 Moncini, 7 Antenucci, 17 Poluzzi). All.: Semplici. 7 Arbitro: Pairetto di Nichelino 6 Reti: 37′ pt Petagna, 11′ st Bonifazi Angoli: 7-6 per la Roma Recupero: 0 e 5′ Ammoniti: Missiroli, Lu. Pellegrini, Under, Paloschi, Everton Espulso: Milinkovic-Savic per doppia ammonizione Var: 0 Spettatori: 39.839 ** I GOL ** – 37′ pt: Petagna trasforma il rigore concesso da Pairetto per fallo di Luca pellegrini su Lazzari – 11 st: calcio d’angolo di Valdifiori, Bonifazi anticipa Fazio e Olsen e beffa tutti per il 2-0.

ANSA | 20-10-2018 22:06