Serie A, Roma-Spezia: probabili formazioni

Quattro giorni dopo la clamorosa eliminazione subita in Coppa Italia e il caso delle sei sostituzioni, la Roma ritrova lo Spezia.

Si gioca ancora all’Olimpico, alle 15 di sabato 23 gennaio, questa volta per l’ultima giornata del girone di andata.

Gara delicatissima per i giallorossi e per il tecnico Paulo Fonseca, mentre i liguri sono in un ottimo momento con tre risultati utili consecutivi oltre al pass per i quarti di Coppa.

Roma senza lo squalificato Mancini e con Pedro e Mkhitaryan in dubbio per problemi muscolari, nello Spezia Piccoli verso una maglia da titolare in attacco.

Roma-Spezia, probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; S. Bastoni, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. All.: Italiano.

OMNISPORT | 22-01-2021 11:13