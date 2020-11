Serie A: Ronaldo non basta, la Lazio frena la Juventus al 95'

Dopo una tormentata vigilia, soprattutto in casa biancoceleste , a parlare è finalmente il campo: all’Olimpico la Juventus va in vantaggio contro la Lazio nelle prime battute e lo conserva quasi fino al triplice fischio, ma al 95′ Caicedo beffa i bianconeri con la zampata che vale l’1-1 finale.

Simone Inzaghi deve fare a meno del bomber Ciro Immobile , del portiere titolare Thomas Strakosha e del centrocampista Lucas Leiva , fermati per la controversa positività al coronavirus. Anche Andrea Pirlo ha a che fare con due assenze importanti, quella preannunciata di Giorgio Chiellini e quella in extremis di Federico Chiesa , costretto al forfait da un problema muscolare.

I bianconeri in ogni caso ci mettono poco, esattamente 15 minuti, per spezzare l’equilibrio con il solito Cristiano Ronaldo , lasciato libero di colpire in area da due passi su cross di Juan Cuadrado . La Lazio prova a rispondere con un Muriqi piuttosto attivo, che prova a non far rimpiangere l’assenza di Immobile , ma è ancora CR7 a sfiorare il gol al 43′, colpendo l’ incrocio dei pali con una conclusione dal limite.

La ripresa vede la Lazio vogliosa ma sterile in attacco: non bastano le giocate di Luis Alberto , né gli ingressi di Lazzari e Caicedo per cambiare le sorti di un incontro che i bianconeri (senza Ronaldo nell’ultimo quarto d’ora, sostituito da Dybala e parso leggermente zoppicante) riescono a controllare grazie a una difesa attenta, che pare non correre rischi particolari. Al 95′, però, arriva la beffa: Correa trova il varco giusto e serve proprio Caicedo, la cui conclusione finisce alle spalle di Szczesny e vale il pari a tempo scaduto.

Un punto a testa quindi, con i bianconeri che rallentano in classifica e non riescono a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia, mentre la Lazio sale a quota 11 ma soprattutto continua la striscia di risultati utili tra campionato e Champions, ora arrivata a sei partite.

OMNISPORT | 08-11-2020 14:33