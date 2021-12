Serie A, Salernitana: cessione o esclusione dal Campionato. Il tempo stringe

06-12-2021 16:42

La Slaernitana, al momento ultimissima in classifica di Serie A, rischia davvero concretamente di essere esclusa dal campionato. Si avvicina infatti al deadline per la quale dovrà essere formalizzata la trattativa di vendita: non oltre il 31 dicembre 2021, o sarà addio alla Serie A.

C’è quindi meno di un mese per il trust per valutare le proposte arrivate (sarebbero comunque più di una) per l’acquisto del club. Ora quello che c’è da fare è riferire il tutto alla Federcalcio per valutare la scelta migliore.

Il problema relativo alla vendita è che il nuovo acquirente dovrà garantite la totale indipendenza rispetto al duo Lotito-Mezzaroma. Sullo sfondo un paio di gruppi italiani e anche uno estero.

OMNISPORT