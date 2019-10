Serie A, salta la prima panchina

Dopo sette giornate e in concomitanza con la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali in Serie A è saltata la prima panchina. Si tratta di quella della Sampdoria, che ha interrotto il rapporto con Eusebio Di Francesco. Formalmente non si tratta di un esonero, perché il club blucerchiato ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto che avrebbe legato Di Francesco alla Samp fino al giugno 2022.

"Il presidente – si legge – Massimo Ferrero e l'UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l'interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata".

Di Francesco, al secondo esonero consecutivo dopo quello subito alla Roma esattamente sette mesi fa, il 7 marzo scorso dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Porto, paga l’avvio di stagione da incubo della Samp, ultima con appena tre punti in classifica, quelli ottenuti nella partita casalinga contro il Torino del 22 settembre, quattro gol fatti e ben sedici subiti. Per il resto, oltre al successo in rimonta sul Crotone nell’unico turno di Coppa Italia finora disputato, solo sconfitte in campionato, ben sei, l’ultima delle quali, domenica sul campo del neopromosso Verona, ha lasciato la Samp all’ultimo posto solitario alla luce della vittoria ottenuta sabato dalla Spal sul Parma.

Così, proprio all'indomani del ko del “Bentegodi” e nel giorno in cui è ufficialmente saltata la trattativa per la cessione della società, il presidente Ferrero si è convinto che fosse arrivato il momento di cambiare. Dopo la sosta il campionato della Samp riprenderà in casa il 20 ottobre proprio contro la Roma.



SPORTAL.IT | 07-10-2019 20:45