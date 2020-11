Serie A: Sampdoria-Bologna, probabili formazioni

Reduci entrambe da una sconfitta, Sampdoria e Bologna vogliono ripartire bene dopo la sosta con gli uomini di Sinisa Mihajlovic, in particolare, che necessitano dei tre punti per non venire risucchiati nei bassifondi della classifica.

Non sarà facile però contro la Samp di Claudio Ranieri, che nella partita di domenica (ore 15) punterà sul ritorno di Candreva e sul ‘solito’ Quagliarella per ritrovare il successo.

Sampdoria-Bologna, probabili formazioni

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

OMNISPORT | 21-11-2020 09:04