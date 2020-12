Serie A, Sampdoria-Crotone: probabili formazioni

Alle ore 18.00 di domani pomeriggio, calcio d’inizio tra Sampdoria e Crotone. I padroni di casa si trovano all’undicesimo posto in classifica, a quota 14 punti e vincere contro i calabresi vorrebbe dire scalare alcune posizioni importanti. Gli ospiti invece, dopo la buona vittoria contro lo Spezia e il pareggio di Udine vogliono porvare ad allungare la mini striscia positiva.

Candreva ormai ai margini della rosa non sarà convocato. Ritorna a disposizione Quagliarella che ha riposato nel match contro il Verona, al fianco di un ispirato Verre che ha trovato il gol contro i gialloblù. Stroppa perde Rispoli sulla fascia destra per una contrattura al polpaccio e si affida al duo Messias e Simy per fare male alla retroguardia blucerchiata.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Verre, Quagliarella; All Ranieri

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All Stroppa

OMNISPORT | 18-12-2020 13:41