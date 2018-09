Serie A: Sampdoria-Fiorentina 1-1

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 7, Sala 6, Tonelli 5.5, Andersen 5.5, Murru 7, Barreto 6.5, Ekdal 5.5, Linetty 5.5 (9′ st Praet 5), Caprari 7 (23′ st Ramirez 6), Quagliarella 6 (37′ st Kownacki 5), Defrel 6 (33 Cabral, 72 Belec, 4 Vieira, 14 Jankto, 15 Colley, 24 Bereszynski, 25 Ferrari, 40 Stijepovic, 95 Rolando). All.: Giampaolo 6. FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 6.5, Milenkovic 6, Pezzella 6, Hugo 6, Biraghi 6.5, Fernandes 6, Veretout 6.5, Gerson 6 (25′ st Benassi 5.5), Chiesa 6 (37′ st Sottil 6), Simeone 7, Pjaca 6 (16′ st Mirallas 6,5) (1 Lafont, 2 Laurini, 5 Ceccherini, 6 Norgaard, 7 Eysseric, 14 Dabo, 16 Hancko, 34 Diks, 77 Thereau). All.: Pioli 6.5. Arbitro: Maresca 6. Reti: nel pt 13′ Simeone. Nel st 15′ Caprari. Angoli: 6 a 4 per la Fiorentina. Recupero: 0 e 3′. Ammoniti: Sala, Linetty, Veretout, Benassi per gioco scorretto, Tonelli per fallo di mano. Var: 0. Spettatori: 18334 di cui abbonati 17042 e paganti 1292. ** I GOL – 13′ pt: Biraghi da sinistra mette in mezzo dove Simeone anticipa tutti sorprendendo la difesa blucerchiata e batte di testa Audero. – 15′ st: Caprari riceve palla al vertice sinistro dell’area, controlla e piazza il pallone sul palo più lontano.

