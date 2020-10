Serie A: Sampdoria-Genoa, probabili formazioni

Il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa è in programma domenica sera alle 20.45. I blucerchiati reduci tre vittorie consecutive riconfermeranno Ramirez al fianco di Quagliarella in attacco, Ekdal a centrocampo con Thorsby. In difesa Yoshida con Tonelli.

Maran deve fare a meno di Luca Pellegrini e Shomurodov, fuori per un problema muscolare: in attacco Pandev dovrebbe giocare in coppia con Pjaca.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca

OMNISPORT | 30-10-2020 15:22