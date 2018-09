Serie A: Sampdoria-Inter 0-1

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6.5 ,Bereszynski 6.5, Tonelli 6.5, Andersen 7, Murru 6, Praet 6 (14′ st Barreto 6), Ekdal 6.5, Linetty 5 (13′ st Jankto 5), Ramirez 5 (47′ st Sala sv), Quagliarella 5.5, Defrel 5.5 (33 Cabral, 72 Belec, 4 Vieira, 15 Colley, 18 Leverbe, 22 Tavares, 25 Ferrari,40 Stijepovic, 95 Rolando). All.: Giampaolo 6. Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, D’Ambrosio 6, Miranda 6, Skriniar 7, Asamoah 6.5, Vecino 6.5, Brozovic 7, Candreva 6.5 24′ st Keità 6), Nainggolan 6 (38′ st Valero 6), Politano 5.5, (15′ st Perisic 6.5), Icardi 5 (27 Padelli, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 10 Martinez, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 29 Dalbert). All.: Spalletti 6.5 Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6. Reti: nel st 49′ Brozovic Angoli: 12 a 3 per l’Inter. Recupero: 2′ e 5′. Espulsi: Spalletti al 49′ st.

Ammoniti: Linetty, Miranda, Tonelli per gioco scorretto, D’Ambrosio, Defrel per comportamento non regolamentare. Var: 2.

Spettatori: 22835 di cui abbonati 17042 e paganti 5793. ** IL GOL ** – 49′ st: Brozovic raccoglie un cross di Perisic da destra e lascia partire un diagonale che batte Audero.

ANSA | 22-09-2018 23:00