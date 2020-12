Serie A, Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni

A Marassi si incontrano due tra le squadre più in forma del momento. La squadra di Ranieri viene da due vittorie consecutive, quella di De Zerbi, se è vero che ha leggermente rallentato dopo un inizio da top team, è una formazione che esprime un ottimo calcio capace di mettere in difficoltà chiunque.

Ranieri in difesa dovrebbe affidarsi al duo Thorsby e Augello come terzini, mentre Yoshida e Tonelli agiranno da centrali con Colley verso la panchina e Ferrari che deve invece dare forfait. Il centrocampo viene confermato in toto con una disposizione a quattro che vedrà Damsgaard e Jankto come esterni e Adrien Silva e Ekdal da centrocampisti centrali. davanti il duo Quagliarella-Ramirez per cercare di scardinare la retroguardia emiliana.

Assenze importanti per De Zerbi che deve fare a meno di Defrel e Djuricic. Rispetto alla gara con il Milan, il tecnico dei neroverdi sceglie un tridente offensivo diverso: dietro all’unica punta Caputo ci saranno Boga e Lopez al fianco di Berardi.

PROBABILI FORMAZIONI:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Yoshida, Tonelli, Augello; Damsgaard, Silva, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanlli; Berardi, Lopez, Boga; Caputo. All. De Zerbi

OMNISPORT | 23-12-2020 12:34