Serie A: Sassuolo-Bologna 2-2

Sassuolo (3-4-2-1) Consigli 6,5, Marlon 6,5, Magnani 5, Ferrari 5,5, Di Francesco 5,5 (18′ st Boateng 6), Magnanelli 6, Bourabia 5,5, Rogerio 6, Berardi 5,5, Djuricic 6,5 (34′ st Sensi 6); Babacar 5,5 (27′ st Matri 5,5). (79 Pegolo, 5 Lemos, 13 Peluso, 17 Sernicola, 21 Lirola, 39 Dell’Orco, 73 Locatelli, 98 Adjapong, 99 Brignola). All. De Zerbi 6. Bologna (3-4-1-2). Skorupski 6,5, Calabresi 5,5, Gonzales 5,5, Helander 6, Mbaye 5,5, Pulgar 6, Poli 6,5, Svanberg 6 (28′ st Krejci 6), Orsolini 6,5 (20′ st Dzemaili 6), Palacio 6,5 (42′ st Falcinelli sv), Santander 6,5. (1 Da Costa, 2 Santurro, 4 De Maio, 6 Paz, 8 Nagy, 19 Valencia, 22 Destro, 25 Corbo, 30 Okwonkwo). All. Inzaghi 6. Arbitro: Doveri di Roma 6,5. Reti: ne pt 2′ Palacio, 17′ Marlon; nel st 11′ Mbaye, 40′ Boateng su rigore. Ammoniti: Poli, Ferrari, Magnanelli, Svanberg, per gioco scorretto, Palacio per comportamento non regolamentare. Angoli 9-5. Recupero: 2′ e 4′. Spettatori: 9 mila circa. Var: 0. **I GOL – 2′ pt: Santander rasoterra sul primo palo dove irrompe Palacio che al volo di destro sorprende Consigli. – 17′ pt: Berardi serve dalla sinistra Marlon che da fuori area di destro calcia sull’angolo basso alla sinistra di Skorupski. – 56′ pt: da calcio d’angolo, sponda di Gonzales per Mbaye che con un tocco sporco insacca. – 85′ pt: sul dischetto del rigore va Boateng che spiazza il portiere. Rigore decretato per fallo di Mbaye su Sensi.

ANSA | 28-10-2018 19:12