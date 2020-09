Serie A: Sassuolo-Cagliari, probabili formazioni

Sassuolo e Cagliari si affrontano alle 15 di domenica in una partita valida per la prima giornata di Serie A. I neroverdi, privi dello squalificato Peluso e di Boga, fermo causa Covid, tremano anche per Berardi, che ha un acciacco alla caviglia ma dovrebbe essere della partita. Con lui nel tridente dei trequartisti Djuricic e Haraslin, davanti c’è Caputo.

Di Francesco debutta con un 4-3-3 ma è in piena emergenza a causa dei contati di Ceppitelli, Cerri, Despodov e Bradaric e dagli infortuni di Pereiro e Romagna. In attacco possibile tridente Sottil-Simeone-Pedro, a centrocampo il nuovo arrivato Marin con Nandez e Rog.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

