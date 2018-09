Serie A: Sassuolo-Genoa 5-3

Sassuolo (3-4-2-1): Consigli 6; Lemos 5,5 (44′ s.t. Dell’Orco sv), Magnani 6,5, Ferrari 7; Lirola 6,5, Locatelli 6, Duncan 6,5, Rogerio 6; Boateng 7,5, Berardi 6,5 (12’s.t. Bourabia 6); Babacar 7,5 (33′ s.t. Boga 5,5.). All. De Zerbi 6,5 (79 Pegolo, 17 Sernicola, 98 Adjapong, 12 Sensi, 9 Djuricic, 99 Brignola, 19 Odgaard, 34 Di Francesco, 10 Matri). Genoa (3-4-1-2): Marchetti 4,5; Biraschi 5, Spolli 4,5 (18′ s.t. Bessa 6), Zukanovic 5; Lazovic 6 (1′ s.t. Favilli 5,5), Romulo 5,5, Hiljemark 5, Criscito 5; Pandev 6, Piatek 6, Kouamè 5 (22′ s.t. Dalmonte 6).

All. Ballardini 5 (97 Radu, 3 Gunter, 33 Lakicevic, 5 Lopez, 32 Pereira, 45 Medeiros, 15 Mazzitelli, 18 Rolon) Arbitro: Rocchi di Firenze Reti: 27′ p.t. e 37′ s.t. Piatek, 35′ p.t. Boateng, 38′ p.t Lirola, 41′ p.t. Babacar, 46’p.t Spolli (aut.), 17′ s.t.

Ferrari, 25′ s.t. Pandev Note: ammoniti Piatek, Rogerio, Magnani, Criscito, Bessa, Duncan per gioco scorretto. Spettatori 9740, incasso 95911 euro Angoli 2-12 Recupero. 2′ e 5′ Var: 1 +++ I GOL +++ – 27′ Piatek vince un rimpallo su Lirola e di sinistro batte Consigli – 34′ Babacar serve di tacco Botateng che si invola verso Marchetti e batte il portiere con un rasoterra preciso – 38′ Conclusione di Babacar, Marchetti respinge, raccoglie Lirola che di destro piazza la palla sotto la traversa – 43′ Rovesciata in piena area di Boateng, Marchetti non trattiene sulla linea, Babacar può solo appoggiarla in rete – 46′ Quarta rete del Sassuolo: sulla sinistra diagonale di Babacar, la palla sarebbe diretta sul fondo, sfortunato Spolli che si incarta e segna nella propria porta – 61′ Quinto gol del Sassuolo: da calcio d’angolo di Locatelli, palla in mezzo, di testa segna il difensore Ferrari – 70′ Accorcia il Genoa con Pandev che protegge palla in area e di sinistro batte Consigli da posizione ravvicinata – 82′ Sul cross di Favilli, controlla bene Piatek che firma la doppietta.

ANSA | 02-09-2018 23:22