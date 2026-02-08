Sassuolo-Inter 0-5 pagelle: manita nerazzurra, Lautaro come Boninsegna, Thuram torna al gol. Follia Matic

I top e flop: Dimarco migliore in campo con tre assist e un salvataggio sulla linea di porta a inizio gara. Thuram torna in rete, bene Lautaro, Bisseck e Akanji.

Bastano 30 secondi di gioco per capire quale sarà il destino nefasto del Sassuolo contro l’Inter: Laurienté apre per Koné che non riesce a segnare con un salvataggio clamoroso di Dimarco sotto rete. Da lì in poi gira tutto storto ai neroverdi che perdono in casa 5-0, con un gol annullato dal VAR ed anche un rosso diretto di Matic. Gli uomini di Chivu viaggiano spediti, realizzano due gol a tempo, e concludono la gara come fosse un allenamento settimanale. Il risultato finale è però più che bugiardo: dopo la rete di Bisseck, all’11, l’occasione del pareggio ce l’ha Berardi che di tacco sotto rete cicca tutto.

Gol mangiato, gol subito: un minuto dopo esatto, raddoppiano i nerazzurri con Thuram. Per i neroverdi, però, il momento della resa non è ancora arrivato: con un contropiede, Laurienté pesca Berardi che serve un assist per Thorsvedt. Chiffi, grazie al VAR, annulla tutto per fuorigioco millimetrico in partenza a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

Dal 45′ in poi è blackout totale per gli uomini di Grosso: prima Lautaro (che raggiunge Boninsegna come reti, 171), poi Akanji chiudono la gara con due reti in rapida successione in avvio di ripresa. Il rosso diretto a Matic chiude definitivamente le speranze, fa aumentare il rammarico per il Sassuolo che ha avuto tre occasioni per cambiare tutto, ma invano: l’Inter chiude con anche una rete di Henrique, all’88’, resta prima momentaneamente a +8 dal Milan; i neroverdi restano 11esimi a quota 29 punti in Serie A.

Sassuolo-Inter, la chiave tattica

L‘Inter imposta con una linea a quattro su richiesta di Chivu con Zielinski che si abbassa vicino ad Akanji. Nel secondo tempo il Sassuolo alza nettamente il suo baricentro costringendo i nerazzurri ad abbassarsi. Inoltre, la squadra di Grosso cerca di sfruttare maggiormente il gioco sulle fasce e di giocare negli spazi di campo lasciati vuoti dagli uomini di Chivu.

Thuram torna al gol dopo un mese

E’ il 28′ di gioco quando Thuram torna a segnare con i nerazzurri. Il bomber dell’Inter, dopo un mese esatto, è riuscito a sbloccarsi: anticipa in velocità Muharemovic e, con una zampata, manda in rete su un cross teso di Dimarco. Il 28enne francese, scelto titolare quest’oggi, pare uscito dalla crisi. Pecca nei duelli aerei ma la prestazione è più che positiva e, al 61′, colpisce anche un palo.

I top e flop del Sassuolo

Berardi 6. Serve l'assist per il gol di Thorstvedt, tutto annullato poi per fuorigioco. Sotto rete di tacco si divora l'occasione del pareggio ad inizio gara.

Koné 6. Dopo meno di un minuto dall'inizio va vicinissimo alla prima palla gol della gara: di destro piazza il pallone ma colpisce Dimarco che salva tutto sulla linea.

Laurienté 6. Abile sulla fascia a creare non pochi pericoli e nel servire palloni insidiosi in area ai compagni

Thorstvedt 6. Segna, ma viene annullato tutto per fuorigioco in partenza di azione di Laurienté. Non copre in marcatura su Bisseck in occasione del primo gol della gara.

Muharemovic 5. Si fa anticipare da Thuram in occasione del 2-0 nerazzurro.

Matic 4. Perde la testa dopo il 4-0, espulso con un rosso diretto al 53′.

Muric 3. Troppo coraggio pagato caro ed amaro a causa di troppa poca qualità nelle uscite.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6.5. Abile negli interventi, prestazione più che sufficiente e con pochi pericoli.

Bisseck 7. Sblocca la gara con un colpo di testa su cross da calcio d'angolo.

Akanji 6.5. Non chiude in area in alcune occasioni offensive pericolose dei neroverdi. Realizza la rete del 4-0.

Bastoni 6. Uomo di movimento con maggior numero di minuti nell'Inter, dura in campo fino al 63′. Darmian 6 (dal 63′).

Henrique 7. Soffre nei duelli con Laurienté, brilla maggiormente in fase di spinta. Gol fantastico nel finale.

Sucic 6. Abile nei contrasti, si sacrifica anche in fase difensiva.

Zielinski 6.5. In fase di impostazione si abbassa in difesa per aiutare in costruzione di manovra. Frattesi 6 (dal 62′).

Mkhitaryan 6. Si alza maggiormente – rispetto gli altri centrocampisti – in fase di costruzione. Diouf 6 (dal 69′).

Dimarco 8.5. Salvataggio incredibile in avvio di gara su tiro di Koné, assist per Bisseck, Thuram e Akanji. Colpisce anche una traversa da calcio piazzato.

Thuram 7. Raddoppia sfruttando un cross teso di Dimarco. Bonny 6 (dal 76′).

Lautaro 7. Segna la rete del 3-0 e chiude la gara: con stop di petto e un tiro di sinistro al volo stende Muric. Pio Esposito 6 (dal 76′).

