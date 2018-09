Serie A: Sassuolo-Milan 1-4

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6.5; Lirola 6, Marlon 5, Ferrari 5.5, Rogerio 6; Bourabia 5.5 (12′ st Djuricic 6.5), Locatelli 5, Sensi 5.5; Berardi 5.5 (30′ st Babacar sv), Boateng 6, Di Francesco 5 (12′ st Boga 6). (79 Pegolo, 4 Magnanelli, 5 Lemos, 10 Matri, 17 Sernicola, 23 Magnani, 39 Dell’Orco, 98 Adjapong, 99 Brignola). All. De Zerbi 5.5 Milan (4-3-3): Donnarumma 6.5; Abate 6 (45′ st Calabria), Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessie 7, Biglia 6, Bonaventura 6.5; Suso 7, Castillejo 6.5 (27′ st Cutrone 6), Calhanoglu (31′ st Laxalt sv). (25 Reina, 90 Donnarumma A., 4 Mauri, 11 Borini, 14 Bakayoko, 16 Berolacci, 17 Zapata, 56 Simic, 77 Halilovic). All. Gattuso 6.5 Arbitro: Giacomelli di Trieste 6 Reti: 39′ pt Kessie, 5′ e 48′ st Suso, 15′ st Castillejo, 23′ st Djuricic Recupero: 0′ e 3′ Angoli: 9 a 5 per il Sassuolo Note: ammoniti Biglia, Rogerio, angoli 9-5 Sassuolo. Spettatori: paganti 9626, incasso 357357 euro, abbonati 7169, quota di 77985 euro Var: 3 *** I GOL: – 39′ pt: Kessie avanza centralmente palla al piede e dopo una corsa solitaria di ottanta metri centra il bersaglio – 5′ st: Raddoppio Milan con Suso che interrompe il lungo digiuno con un tiro imparabile – 15′ st: Il tris è firmato da Calhanoglu che di sinistro sorprende Consigli – 23′ st: Accorcia Djuricic che riceve da Rogerio e batte Donnarumma – 48′ st: Suso centra la doppietta personale alla fine raccogliendo una palla respinta dalla barriera.

