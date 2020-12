Serie A, Sassuolo-Milan: probabili formazioni

A Reggio Emilia arriva il Milan, imbattuto in questa serie A. I due pareggi consecutivi contro Parma e genoa hanno un pò rallentato la corsa dei rossoneri, motivo per il quale mister Pioli cerca i tre punti. Il Milan tra l’altro, in trasferta ha un rendimento molto positivo e prima della gara con il Genoa aveva sempre vinto. In attesa della convocazione di Ibrahimovic, Pioli conferma Calhanoglu inamovibile in posizione centrale, mentre Saelemaekers potrebbe partire dal 1′ con Castillejo in panchina.

Molti dubbi invece in casa neroverde. De Zerbi dovrà fare sicuramente a meno dello squalificato Locatelli che non potrà giocare contro la sue ex squadra. Spazio invece alla qualità in avanti, dove De Zerbi potrebbe finalmente ritrovare il quartetto titolare, con Berardi, Djuricic e Boga a sostenere Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

OMNISPORT | 18-12-2020 16:56